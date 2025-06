Le PSG a tranché pour l’avenir de Gonçalo Ramos

La vie n’est pas simple lorsqu’on est un pur 9 au PSG. Il faut réussir à se faufiler un chemin entre les recrues concurrentes et les idées de Luis Enrique. Gonçalo Ramos, lui, a fait ce qu’il a pu pour être décisif au maximum quand son entraîneur a fait appel à lui. 5 buts en Coupe de France, 10 en Ligue 1, 3 en Ligue des Champions, et surtout une attitude exemplaire pour un élément pas souvent mis en valeur.

La saison glorieuse du PSG, victorieux dans toutes les compétitions disputées jusque-là, empêchait tout remords pour ceux qui devaient se contenter d’un strapontin. Mais Gonçalo Ramos aurait pu mettre à profit la compétition actuelle, la Coupe du Monde des Clubs, pour affirmer des envies de temps de jeu supérieur, voire de départ. Or, il a fait tout l’inverse. « Ma situation ? Je suis très bien ici. C’est normal que tout le monde parle un peu mais pour moi ce n’est rien », avait-il dit il y a 8 jours.

Le PSG heureux de compter sur lui

Cela n’empêche pas les rumeurs sur son avenir d’alimenter certaines gazettes. Toutefois, selon nos informations, le PSG n’a pas mis l’attaquant portugais sur le marché, et Ramos n’a pas l’intention de partir. Au contraire, il est certain d’avoir sa chance comme il l’a parfois eu cette saison. Et ce malgré les expérimentations réussies de Luis Enrique, qui a installé efficacement Ousmane Dembélé à la pointe de l’attaque.

Gonçalo Ramos offre un profil différent à son entraîneur, qui est ravi de le compter dans son effectif. Si le joueur ne cherche pas à partir, le PSG le conservera sans le moindre problème, d’autant que son prix d’achat, à hauteur de 80 M€, il y a deux ans est de nature à dissuader les courtisans éventuels.