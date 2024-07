PSG : Xavi Simons a tranché pour son avenir

Mais où jouera Xavi Simons (21 ans) cette saison ? La seule certitude, c’est que ça ne sera pas au PSG, qui s’apprête à le prêter à nouveau. Le Bayern Munich tenait la corde ces derniers jours pour un prêt avec obligation d’achat mais le RB Leipzig est revenu en force dans ce dossier. «Nous espérons qu’il reviendra […] Bien qu’il ne nous appartienne pas, en ce qui me concerne, Xavi est un joueur du RB Leipzig», disait même Marco Rose en fin de saison dernière. Un message entendu par le principal interessé.

D’après Bild, le milieu de terrain va acter son choix dans les prochaines heures et la balance penche désormais du côté du RBL, où il avait déjà été prêté la saison passée. Le Néerlandais a laissé de très bons souvenirs au club allemand (43 matchs toutes compétitions confondues, 10 buts et 15 passes décisives). Il n’a pas quitté les différentes conversations Whatsapp du vestiaire, comme s’il n’était jamais parti. Il sait qu’on lui garantira une place de titulaire, chose impossible au Bayern Munich et son effectif concurrentiel.

Le RB Leipzig fait aussi le pressing pour une autre raison. Dani Olmo est sur le départ, possiblement du côté du FC Barcelone mais plus vraisemblablement vers Manchester City, comme nous le révélons ce jour. Perdre les deux créateurs de jeu durant la même intersaison fait courir des risques à Marco Rose et son staff technique. Le Parisien confirme cette tendance dans ses colonnes, et indique qu’il s’agirait d’un prêt sec, c’est-à-dire sans option d’achat. Cette solution permettrait au PSG de garder la main pour une probable vente définitive à l’été 2025 (Xavi Simons est sous contrat à Paris jusqu’en 2027).

Reste tout de même à concrétiser tout cela. Les négociations n’auraient pas avancé depuis un moment entre le club français et Leipzig dévoile Bild. La faute aux Parisiens essentiellement qui souhaitent faire venir un renfort de poids devant après le départ de Kylian Mbappé libre en direction du Real Madrid. Une fois ce transfert offensif bouclé (Osimhen ? Désiré Doué), ils pourront laisser Xavi Simons vivre son rêve allemand. Actuellement en vacances dans le sud de la France, l’international oranje ne sait même pas où il devra reprendre l’entraînement.