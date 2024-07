PSG : fumée blanche pour Victor Osimhen… et Xavi Simons

Le jeu des chaises musicales est en passe de se débloquer sur ce marché des transferts. Jusque-là, les dossiers avaient du mal à avancer. La faute aux compétitions internationales comme l’Euro, la Copa América et même un peu les Jeux Olympiques qui retardent toutes négociations. Les clubs craignent les blessures en premier lieu. Mais nous voilà à un moins d’un mois de la reprise des championnats et les discussions se sont accélérées, une fois la plupart des grands tournois terminés.

Le PSG va pouvoir accélérer lui aussi, dans le sens des arrivées et des départs. Hier soir, Sky Italia nous apprenait qu’un accord de principe entre Naples et Romelu Lukaku avait été conclu. Le Belge a dit oui à un contrat de 3 ans pour un salaire de 6 M€ à l’année. Les négociations se poursuivent entre le club italien et Chelsea. Les Blues demandent 35 M€ avec des bonus pour l’attaquant recruté 113 M€ à l’Inter en 2021. Les Azzurri tentent de faire baisser la note.

Le cas Lukaku débloque les situations pour Osimhen et Xavi Simons

Ils ne devraient pourtant pas manquer de fonds puisque l’arrivée probable de Lukaku leur permet également de débloquer la situation pour Victor Osimhen au PSG. Toujours selon le même média italien, Naples doit d’abord vendre pour recruter. Cela favorise le départ du Nigérian vers le club de la capitale française, même si les négociations sont toujours en cours. Paris propose environ 100 M€, quand les Napolitains voudraient une vente à 130 M€, soit la clause libératoire. D’après Sky, les choses risquent de bouger en début de semaine.

Ce qui nous amène à un autre dossier, celui de Xavi Simons. Ni le PSG, ni le joueur ne souhaitent poursuivre ensemble, du moins cette saison. Selon les informations de Bild, la direction parisienne a demandé aux courtisans du Néerlandais, le Bayern Munich en tête, de patienter, le temps pour eux d’attirer la recrue phare de leur mercato (Osimhen) afin de soulager les supporters après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Ainsi, la fameuse photo de Xavi Simons sur les réseaux sociaux, une carte Uno "changement de sens", pouvant être interprétée par un transfert, ne serait pas due au hasard…