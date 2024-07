La nouvelle tentative du PSG pour Victor Osimhen

Le PSG a tranché, ce sera Victor Osimhen. Hier, l’agent de l’attaquant nigérian s’est même envolé pour Paris pour discuter sur place avec les dirigeants franciliens. Preuve que le dossier avance et que le club de la capitale est désormais l’option prioritaire pour le joueur de 25 ans. Il semblait pourtant avoir accordé sa préférence pour la Premier League, mais aucune offre n’est encore parvenue à Naples jusqu’à présent.

Comme le rapporte La Gazzetta dello Sport, le PSG a désormais abandonné la piste Khvicha Kvaratskhelia pour s’orienter vers Victor Osimhen. Et ce dernier a compris que le PSG serait la meilleure destination possible pour lui à l’heure actuelle, alors que seul un club d’Arabie saoudite a mentionné son intérêt. Il retrouverait aussi à Paris Luis Campos, l’homme qui l’a fait venir à Lille en 2019.

Un joueur inclus dans la transaction ?

Le média italien explique que les discussions sont en cours entre le PSG et Giovanni Manna, le directeur sportif de Naples. Mais que le club parisien ne dépassera pas 100 M€, alors que la clause libératoire d’Osimhen est évaluée à 130 M€. Un tarif jugé excessif, mais que le club francilien pourrait atteindre en incluant un joueur dans la transaction.

En effet, selon Sky Italia, trois joueurs auraient été proposés dans la balance, au choix entre Carlos Soler, Nordi Mukiele et Kang-In Lee. C’est ce dernier qu’Antonio Conte, le nouvel entraîneur du Napoli, préférerait. Mais selon nos informations, le Sud-Coréen se sent bien à Paris et personne ne lui a fait part d’un possible départ cet été. Et ce malgré la toute récente offre énorme en provenance de Premier League que nous vous avons révélée hier soir. Pour Victor Osimhen, le deal est donc encore loin d’être fait, mais toutes les parties sont ouvertes à la discussion.