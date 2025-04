Rennes : Adrien Truffert est déçu après le revers face à l’OL

Après la défaite de Rennes contre l’OL (4-1), Adrien Truffert a expliqué les raisons de cette prestation très décevant des Bretons :

«on a manqué beaucoup de choses dans l’intensité et techniquement. On a fait beacoup d’erreurs. On s’est fait beaucoup transpercé. Ca a été un peu mieux en début de deuxième mais c’était insuffisant. Il faut travailler pour faire beaucoup mieux semaine prochaine. On a manqué beaucoup de choses dans les duels.»