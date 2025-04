PSG-Nice : une désillusion qui inquiète avant Arsenal

Et si le PSG commençait à douter ? Ce vendredi soir, à quelques jours du choc de Ligue des champions face à Arsenal, le PSG recevait Nice avec l’intention de se rassurer et conserver son invincibilité. Mais cela n’a pas été le cas. La formation parisienne est tombée chez elle face à une formation niçoise à cause notamment d’un très grand Marcin Bulka, auteur de 12 arrêts dans cette rencontre. Mais au-delà du résultat, c’est dans le contenu que le PSG peut inquiéter surtout en deuxième période. Si Paris domine toujours autant et s’est procuré de nombreuses occasions, il a fait preuve d’une certaine fébrilité dans le dernier geste.

D’ordinaire efficace devant, du moins cette saison, Ousmane Dembélé a manqué plusieurs opportunités. De son côté, Désiré Doué a semblé bien en dessous de sa forme du moment. La deuxième période parisienne face à Nice a aussi montré que cet effectif connaissait un coup de moins bien physiquement. Alors, il y a évidemment le match face à Arsenal dans la tête mais plusieurs Parisiens ont semblé en dessous. Le capitaine Marquinhos, depuis la fin de match tendue face à Aston Villa, ne dégage plus vraiment de sérénité et a pas mal souffert face à Gaëtan Laborde. «On n’aime pas perdre ces matches, surtout à la maison. Ce sont des points qui, même si on est champion, passent… et voilà. C’est un moment de la saison très important. Ce n’est pas le moment de créer des doutes même si on a raté ce match-là, il faut garder la confiance parce qu’il y a des échéances très importantes qui arrivent», expliquait-il après le match sur DAZN.

Des doutes au mauvais moment

Son coéquipier Pacho essayait de son côté de calmer les choses. «Il n’y a pas de doutes. C’est le football. On est une grande équipe, on a confiance en nous. On sait que tous ensemble, on peut gagner. En défense, on doit s’améliorer, jouer comme une équipe, travailler offensivement et défensivement. Dans le football tout peut arriver, aujourd’hui ce n’était pas pour nous.» Pourtant, si les Parisiens semblent avoir déjà tourné la page de cette défaite, le doute plane au-dessus des têtes encore plus après le nul face à Nantes un peu plus tôt dans la semaine. Mais Luis Enrique, qui a demandé aux joueurs de ne pas baisser la tête et d’aller voir les supporters, ne pense pas que ce match perturbera son équipe face aux Gunners dans quelques jours.

«Là, tout de suite, les joueurs sont clairement touchés. On méritait de gagner, aucun doute là-dessus. Mais si l’adversaire à 100 % d’efficacité et que toi, tu n’as pas ton efficacité habituelle, les choses tournent. C’est aussi simple que ça. (…) Par rapport à ce que j’ai vu, je signe tout de suite pour mardi, à Londres, et pour le match retour. Pas pour le résultat, évidemment, mais j’ai vu une équipe qui a eu 30 occasions de marquer. Je ne suis pas du tout inquiet. On a attaqué, pas calculé, et on est tombé contre un gardien (Marcin Bulka) qui a fait des arrêts incroyables. Nous sommes la meilleure équipe de France, et de loin, on l’a prouvé. Il faut être courageux désormais et penser à gagner la C1. (…) On avait pour objectif de continuer à battre des records et celui-là ne sera pas possible (le record d’invincibilité). Mais ça ne change rien à notre objectif d’arriver en finale de la Ligue des champions.» Cette première désillusion peut faire basculer la saison parisienne. Alors simple piqûre de rappel ou défaite inquiétante, réponse dans quelques jours…