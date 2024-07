Mercato PSG : un club de Premier League propose 70 M€ pour Kang-In Lee

Ce lundi, c’était la journée de rentrée des classes pour le Paris Saint-Germain. Si tout le monde n’était pas encore présent au centre d’entraînement de Poissy, Luis Enrique et son staff pouvaient compter sur certains éléments déjà sur le pont ce lundi dont le gardien russe Matvey Safonov (25 ans), recruté pour 20 M€ à Krasnodar cet été, mais aussi le milieu de terrain brésilien Gabriel Moscardo (18 ans), acheté l’hiver dernier. Deux recrues enregistrées pour l’instant, alors que le PSG s’active encore pour le reste du mercato, côté arrivées, comme côté départs.

Désireux d’obtenir des liquidités pour s’offrir de nouveaux éléments offensifs de taille en remplacement de Kylian Mbappé, parti au Real Madrid, le Paris Saint-Germain vient de recevoir une sacrée offre pour un jeune talent. Selon nos informations, un club de Premier League, dont le nom n’a pas encore filtré, a proposé 70 M€ pour s’attacher les services de l’offensif sud-coréen. Arrivé l’été dernier contre 22 millions d’euros, l’ex-offensif de Majorque est encore sous contrat jusqu’en 2028.

Le PSG veut conserver Kang-In Lee

Auteur de trois buts et quatre passes décisives en 23 rencontres de Ligue 1 cette saison, le milieu offensif de 23 ans semble avoir convaincu les dirigeants parisiens, puisque le club de la capitale a d’ores et déjà refusée cette offre du club anglais et souhaite conserver son joueur pour la saison prochaine. Toujours selon nos informations, Kang-In Lee se sent très bien à Paris et ne souhaite pas quitter la capitale française pour le moment.

À plusieurs reprises cette saison, Luis Enrique avait d’ailleurs fait part de son attachement pour le Sud-coréen de 23 ans : «C’est un joueur qui est peut-être un peu méconnu pour ceux qui ne suivaient pas la Liga», a déclaré le coach espagnol. «Il est très important. Il a joué ailier droit, gauche. Il a des capacités techniques, il se sacrifie pour l’équipe avec tant de prédispositions. Il est drôle sympa, il a tout pour plaire», avait également expliqué le technicien parisien. Kang-In Lee restera donc logiquement dans l’effectif parisien pour l’exercice 2024-25.