Rennes : Seko Fofana dézingue l’arbitrage !

Après la défaite de Rennes contre l’OL (4-1), Seko Fofana a détruit l’arbitrage avec cette ouverture du score polémique sur ce fameux ballon sorti - ou non - :

«C’est énormément de frustration. On avait bien commencé le match. Il y a ce but qu’on prend. Je pense que le ballon est sorti mais on doit respecter les décisions. Ce but nous a mis dedans puis ils ont mis le 2e et le 3e. Après on a continué à jouer avec de bonnes choses. Ce n’est pas facile de rentrer la mi-temps avec trois buts. Il y a eu de bonnes intentions et de bonnes choses. Leur gardien a fait de bonnes choses. Ce n’est pas acceptable de prendre autant de buts mais il y a eu des buts hors-jeux aussi. L’idée était d’aller les chercher et de les isoler pour les presser et récupérer le ballon. Cela ne s’est pas bien passé. Ils ont eu beaucoup de jeu sans ballon. C’est une équipe qui cherche à jouer l’Europe. Il y a eu de bons matchs auparavant. On est la 3e équipe en nombre de victoires sur la phase de retour mais on doit apprendre, on a des jeunes qui apprennent. Les matchs qui arrivent vont nous servir. On doit pas se cacher derrière ça. Notre objectif c’est d’abord le maintien, trouver les automatismes et de vivre une pré-saison ensemble pour voir la saison prochaine. Je ne suis pas inquiet»