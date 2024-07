Naples est tombé d’accord avec Romelu Lukaku !

Romelu Lukaku est proche de découvrir un nouveau challenge. L’attaquant belge, en difficulté lors du dernier Euro 2024 avec les Diables Rouges, se rapproche d’un transfert vers Naples après un prêt du côté de l’AS Roma, qui n’a pas souhaité le garder malgré ses 21 buts en 47 matchs joués, toutes compétitions confondues. Le Belge était en pleine tourmente avec sa sélection, alors que son avenir était encore indécis.

Mais selon les dernières informations de Sky Sports Italie, les Gli Azzuri ont trouvé un accord de principe avec le joueur et vont désormais devoir aller négocier avec Chelsea pour se l’offrir. Naples et le buteur de 31 ans ont trouvé un accord sur la base d’un contrat de 3 ans et d’un salaire de 6 millions d’euros, plus bonus. Chelsea espère au moins récupérer 35 millions d’euros pour Romelu Lukaku, qui avait couté plus de 115 millions d’euros aux dirigeants londoniens lors de son arrivée en 2021. De quoi accélérer le départ de Victor Osimhen… au PSG ?