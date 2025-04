Borussia Dortmund : plusieurs clubs anglais s’intéressent à Niko Kovac

Et si le Borussia Dortmund devait bientôt (déjà) se battre pour conserver Niko Kovac ? Selon BILD, plusieurs clubs de Premier League s’intéressent de près à l’entraîneur croate, auteur d’un joli ravalement de façade depuis son arrivée sur le banc du BVB début février. L’un de ces clubs n’est autre que Tottenham, qui aurait déjà pris des renseignements sur Kovac. Le club londonien, 16e en championnat, devrait bientôt se séparer d’Ange Postecoglou, de plus en plus fragilisé malgré un parcours convaincant en Ligue Europa.

La philosophie de jeu intense et agressive de Kovac plaît beaucoup de l’autre côté de la Manche, et la perspective de le voir débarquer en Angleterre dès cet été n’est pas à exclure. Pourtant, l’ancien coach de Monaco semble bien installé à Dortmund, où il a récemment enchaîné dix points en quatre matchs, relançant les espoirs de qualification en Ligue des Champions. Les Marsupiaux souhaitent poursuivre avec lui au-delà de son contrat actuel, qui court jusqu’en 2026. Reste à voir si l’appel de la Premier League finira par tout bouleverser.