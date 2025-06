Tottenham s’offre définitivement Mathys Tel !

C’était un des gros dossiers de ce mercato estival, et il a été conclu plus vite que prévu. Prêté à Tottenham lors du dernier mercato hivernal, Mathys Tel va bel et bien poursuivre sa carrière en terres londoniennes, puisque tant Tottenham que le Bayern Munich ont officialisé son transfert ce dimanche matin.

« Nous sommes ravis d’annoncer la signature définitive de Mathys Tel en provenance du FC Bayern. Mathys a rejoint le club en provenance de la Bundesliga en février en prêt jusqu’à la fin de la saison avec une option pour rendre le transfert permanent. Nous pouvons confirmer que nous avons conclu un accord avec le Bayern qui verra l’international français des moins de 21 ans signer un contrat qui courra jusqu’en 2031 », ont ainsi indiqué les Spurs dans un communiqué officiel.

Un joli montant

Si le montant de l’opération n’a pas été dévoilé par les deux formations, la presse allemande évoquait une somme de 35 millions d’euros pour le joueur de 20 ans, qui avait rejoint la Bavière en 2022 à l’âge de 17 ans seulement, contre une somme s’approchant des 30 millions d’euros. Barré par la concurrence à Munich, il avait donc fait le choix de se relancer à Tottenham cet hiver.

Du côté de Londres, il a notamment gagné l’Europa League, même s’il est vrai qu’il a assisté à la finale contre Manchester United depuis le banc de touche, ne disputant pas la moindre minute. En 13 rencontres de Premier League, dont 11 en tant que titulaire, il a inscrit 2 buts et délivré une passe décisive. Convaincus de son potentiel, les Spurs n’ont pas hésité à mettre la main à la poche pour l’enrôler définitivement.