Le mercato de Thomas Müller prend une tournure étrange

Une tournée d’adieu. À 35 ans, Thomas Müller vit ses dernières semaines sous le maillot du Bayern Munich. En fin de contrat, l’attaquant va s’en aller quoi qu’il arrive après la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Et l’attaquant veut terminer en beauté sa belle et longue histoire d’amour avec le Rekordmeister. Il a d’ailleurs prouvé hier face à Auckland City qu’il était très investi et surtout là pour gagner. En effet, il a signé un doublé lors de l’écrasante victoire 10 à 0. Titulaire au coup d’envoi, Müller a d’ailleurs joué toute la rencontre. Ce qui ne lui était plus arrivé depuis un moment. En effet, le dernier match qu’il avait joué en intégralité avec les Munichois datait du 16 avril dernier.

La suite après cette publicité

Müller attend du piment sur ce mercato

C’était à l’occasion du 1/4 de finale retour de la Ligue des Champions face à l’Inter. Hier, l’Allemand était donc heureux d’enchaîner les minutes, malgré la chaleur écrasante. « Je dois sortir le seau à glace Per Mertesacker maintenant. 90 minutes, c’était épuisant. Nous avons bien joué, nous avons joué sérieusement, nous avons joué avec intensité, nous n’avons rien laissé passer. Nous avons continué après chaque but, nous voulions le suivant tout de suite malgré la chaleur. Il faut toujours se surpasser et ne pas, disons, agir avec plus de prudence et de calme. Au lieu de cela, nous avons pris l’avantage, nous voulions jouer immédiatement avec le ballon, et c’est pourquoi nous avons obtenu un score avec une telle marge.»

La suite après cette publicité

Ce tournoi représente aussi une belle vitrine pour Müller. Bientôt libre et sur le marché, il veut profiter de cette compétition pour briller et montrer qu’il peut encore rendre service à pas mal de clubs. Car l’Allemand n’a aucune intention de raccrocher les crampons comme il l’a avoué auprès de Sky Germany. «Jusqu’à présent, je n’ai reçu aucune offre surprenante. Je trouverais même plutôt sympa une offre qui me fasse réfléchir : "ce club pense-t-il vraiment que je suis intéressé ?" Mais j’apprécie vraiment qu’un club sorte des sentiers battus et fasse le tour des clubs, et que ça marche peut-être. Je sais exactement ce que je prévois pour aujourd’hui, demain et après-demain. Après, c’est encore incertain.»

7 clubs sont déjà là

Il a ajouté : «je vais prendre mon temps. Je ne me stresse pas, mais je veux continuer à jouer au football. Nous avons tout planifié en interne jusqu’à présent et nous travaillons petit à petit. Je n’ai pas de priorité absolue. L’ensemble doit être parfait.» Si l’Allemand attend la bonne offre, quelques clubs sont déjà là et prêt à faire une bonne affaire puisqu’il ne faudrait pas payer d’indemnités de transfert. Mais il faudra malgré tout lui proposer un bon salaire. En Major League Soccer, le Los Angeles FC a ainsi fait une proposition pour l’accueillir cet été. Mais Bild annonce que les négociations n’avancent pas actuellement avec le club californien, qui lui propose un salaire en deçà de ses attentes. En effet, il touchait 15 M€ par an à Munich. Même s’il est disposé à faire des efforts, il espère obtenir une meilleure offre et patiente.

La suite après cette publicité

Toujours aux États-Unis, le FC Cincinnati est aussi sur le coût. Ce n’est pas l’option prioritaire de Müller, qui laisse malgré tout cette porte ouverte si jamais il ne trouve pas chaussure à son pied. San Diego est également là, tout comme le Vissel Kobe au Japon assure Bild. Là encore, ce ne sont pas les clubs attendus par le principal intéressé. En Europe, la Fiorentina s’est positionnée il y a quelques semaines. Mais le clan Müller a fait savoir qu’il n’est pas pour rejoindre la Serie A pour l’instant. En Turquie, Fenerbahçe et Galatasaray ont aussi pointé le bout de leur nez. Mais pour le moment, le joueur de 35 ans ne souhaite pas se presser et veut avant tout faire une bonne compétition avec le Bayern Munich. Et si c’est le cas, d’autres portes un peu plus prestigieuses pourraient s’ouvrir dans les prochaines semaines.