Chelsea : le sort de Christopher Nkunku est scellé

L’histoire entre Christopher Nkunku (27 ans) et Chelsea ressemble à un rendez-vous manqué. Arrivé au club pour 60 M€ en provenance du RB Leipzig à l’été 2023, l’attaquant français a été victime de trop de blessures sur sa première saison pour réussir à devenir incontournable. Son genou, sa hanche puis un ischio lui ont fait passer une année presque blanche avec un total de 48 matchs manqués. La concurrence en a profité pour le relégué loin dans la hiérarchie.

Cole Palmer est devenu le leader de l’attaque, avec Nicolas Jackson ou encore Noni Madueke pour l’aider. Pas aidé par l’instabilité régnante sur le banc de touche des Blues, le Français a dû se contenter de grosses miettes. Depuis l’arrivée d’Enzo Maresca, il a tout de même disputé 42 matchs toutes compétitions confondues pour 14 buts marqués et 5 passes décisives mais la plupart du temps, il a évolué comme titulaire dans des matchs de moindres importances.

Il veut plus de temps de jeu

Remplaçant en Premier League (8 titularisations seulement depuis le début de la saison), l’ancien Parisien s’est contenté de la Ligue Europa Conférence (5 buts, 3 passes décisives) pour performer contre des adversaires moins prestigieux. Cela lui a au moins permis de retrouver l’équipe de France et d’inscrire son tout premier but. Forcément, Nkunku aspire à plus de temps de jeu, dans une équipe qui veut bien lui faire confiance et le faire jouer à son poste.

D’après RMC Sport, son temps à Chelsea est compté. Cet hiver déjà, il avait été question d’un départ au Bayern Munich ou à Manchester United. Il est finalement resté mais on ne l’y reprendra pas. Le club allemand pourrait revenir à la charge cet été, alors qu’Arsenal est aussi cité. L’attaquant a surtout un souhait : évoluer dans une équipe qui dispute la Ligue des Champions. Une ambition que les Blues ne sont d’ailleurs pas en mesure de lui assurer puisqu’ils sont pour l’heure 6es de Premier League.