Israël - France : le retour gagnant de Christopher Nkunku avec les Bleus !

Non appelé par Didier Deschamps depuis juin 2023, époque au cours de laquelle Christopher Nkunku avait disputé quelques minutes contre la Grèce et Gibraltar lors des éliminatoires à l’Euro 2024, l’attaquant de Chelsea célébrait son grand retour sous le maillot tricolore, ce jeudi soir, lors de la rencontre face à Israël (4-1) comptant pour la troisième journée de la Ligue des Nations. Préféré à Bradley Barcola au coup d’envoi, l’ancien joueur du RB Leipzig a profité de l’occasion pour s’offrir une performance plus qu’intéressante.

Disponible pour ses partenaires, percutant sur son côté gauche et juste techniquement, le numéro 18 des Blues - peu utilisé par Enzo Maresca depuis le début de la saison - a montré de très belles dispositions. Servi par Eduardo Camavinga, auteur d’une masterclass, le natif de Lagny-sur-Marne redonnait l’avantage aux siens après une bonne prise de balle, un débordement tranchant et une frappe croisée du gauche trompant la vigilance d’Omri Glazer (28e). Impliqué défensivement, à l’instar de ses nombreuses courses pour bloquer la première relance israéliennes, Nkunku a poursuivi sur sa lancée au retour des vestiaires.

Un retour remarqué !

Vif et précieux par ses prises de profondeur, celui qui totalise 7 buts en 11 matches toutes compétitions confondues avec la formation londonienne a alterné entre une position très excentrée et quelques retours axiaux pour déstabiliser l’arrière-garde de la sélection entraînée par Ran Ben Shimon. Crédité d’un 7 par la rédaction FM, l’ex-Titi parisien a bien travaillé, même lorsqu’il a été replacé dans l’axe du jeu après l’apparition de Bradley Barcola sur la pelouse. Remplacé dans le dernier quart d’heure par Mattéo Guendouzi (77e), le principal concerné était logiquement encensé par Deschamps au coup de sifflet final.

«Même s’il ne joue pas toujours les matches à Chelsea, je l’ai trouvé sur ce match avec beaucoup de jus, de fraîcheur. A gauche, il a fait de bonnes choses, quand il était en soutien de Kolo en deuxième mi-temps aussi. C’est très bien pour lui. Il a un potentiel qui est important. Malheureusement, toutes ses blessures l’ont trop souvent freiné. Je suis très content pour lui», a notamment assuré DD en conférence de presse. En l’absence de Kylian Mbappé, l’international français (11 sélections) a, quoi qu’il en soit, marqué de précieux points. Reste désormais à savoir si le numéro 10 des Bleus disposera, une nouvelle fois, de la confiance de son sélectionneur, lundi prochain, lors du déplacement de l’équipe de France à Bruxelles pour le choc face à la Belgique.