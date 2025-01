Chelsea songe à un échange fou entre Christopher Nkunku et Mathys Tel

Le mercato hivernal pourrait réserver des surprises complètement folles. Car des mouvements entre deux stars françaises de Chelsea et du Bayern Munich pourraient agiter cette période de transferts. Nous vous avons récemment expliqué que Mathys Tel, l’attaquant de 19 ans bavarois, en manque de temps de jeu, intéresse trois écuries cet hiver, à savoir le RB Leipzig, Villarreal et le Werder Brême. Sous contrat jusqu’en 2029, l’Espoir tricolore pourrait être cédé en prêt en ce mois de janvier.

La suite après cette publicité

«Nous allons voir ce qui est le mieux pour chaque joueur. Les garçons s’entraînent à un très haut niveau ici, ils peuvent en tirer beaucoup d’enseignements, mais les entraînements en match sont bien sûr aussi très importants», expliquait récemment à son sujet Christoph Freund, le directeur sportif du Bayern Munich. Mais ce lundi soir, Fabrizio Romano et Sky Sports Allemagne révèlent que Chelsea s’est intéressé à la situation du buteur de 19 ans.

Christopher Nkunku a tapé dans l’œil du Bayern Munich

Chelsea aurait demandé des informations sur Mathys Tel lors des discussions avec le club allemand et les deux écuries ont alors évoqué l’idée de partir sur un éventuel échange de joueurs. Le Bayern a alors demandé des informations sur Christopher Nkunku (27 ans). En manque de temps de jeu, l’international français avait demandé plus de temps de jeu, avant d’être recadré par son manager, Enzo Maresca : «Et moi, j’aimerais avoir les cheveux longs ! C’est comme ça. João Félix a joué en Premier League contre Leicester l’autre jour. Christopher va jouer des matches en Premier League. Mais on a beaucoup de joueurs, on veut partager les minutes avec chacun d’entre eux. On a envie de les rendre tous heureux, même si ce n’est pas toujours possible», avait-il lâché.

La suite après cette publicité

Pour l’instant, il ne s’agit que d’une prise de renseignements entre les deux clubs, mais le Bayern Munich aimerait même aller jusqu’à convaincre Chelsea de vendre Christopher Nkunku dans le cadre d’une transaction séparée, selon Sky Sports Allemagne. Mathys Tel a discuté avec Vincent Kompany et lui a fait part de son envie de rester au club pour progresser à ses côtés. Rien de concret n’a été établi pour le moment, mais il pourrait s’agir du début d’un gros feuilleton hivernal.