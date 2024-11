Chelsea : Enzo Maresca recadre Christopher Nkunku

Christopher Nkunku (27 ans) profite de pouvoir rejouer au football ces derniers mois après une cascade de blessures survenues l’an dernier. Sur le terrain, l’attaquant français de Chelsea affiche un excellent bilan de 10 buts et une passe décisive en 18 rencontres, toutes compétitions confondues. Cependant, l’ancien Parisien n’a pas caché qu’il goûtait peu le fait de devoir trop partager son temps de jeu en raison de l’effectif très garni des Blues.

La suite après cette publicité

Un constat qui avait fait naître les premières rumeurs de départ. Des bruits de couloir renforcés par une déclaration du principal intéressé sur un éventuel retour au PSG. Depuis, le club londonien a fait savoir qu’il n’avait aucune intention de se séparer d’un élément sous contrat jusqu’en 2029. Et ce mercredi, dans le cadre de la conférence de presse précédant la rencontre de C4 face aux Allemands d’Heidenheim, l’entraîneur des Blues, Enzo Maresca, a répondu à Nkunku.

«Nkunku aimerait jouer plus ? Et moi, j’aimerais avoir les cheveux longs»

« Nkunku aimerait jouer plus ? Et moi, j’aimerais avoir les cheveux longs (Maresca est chauve, ndlr) ! C’est comme ça. João Félix a joué en Premier League contre Leicester l’autre jour. Christopher va jouer des matches en Premier League. Mais on a beaucoup de joueurs, on veut partager les minutes avec chacun d’entre eux. On a envie de les rendre tous heureux, même si ce n’est pas toujours possible », a-t-il déclaré, avant d’être relancé sur un éventuel départ de son joueur en janvier.

La suite après cette publicité

« Ce n’est pas le moment de penser au mercato d’hiver. On est fin novembre, on a beaucoup de matches à jouer, surtout en décembre. Ensuite, on verra. J’ai parlé à Christophe Nkunku, il y a quelques jours et il n’a pas dit qu’il était malheureux. Il est certain qu’il aimerait jouer des minutes, mais comme beaucoup de joueurs. Nous avons beaucoup de matches. Contre Leicester, João Félix, Enzo Fernández et Benoît Badiashile ont joué. Depuis que nous avons commencé, pour moi, il n’y a pas deux équipes, mais une seule. » C’est dit.