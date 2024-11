Mercato : Chelsea a fait son choix pour Christopher Nkunku

« Je me sens désolé pour Christo, parce que c’était notre meilleur joueur durant la pré-saison ». Voilà ce que disait encore Enzo Maresca au sujet de Christopher Nkunku au début du mois de novembre, après le succès de Chelsea en Ligue Europa Conférence face au FC Noah, au cours duquel le Français avait inscrit un doublé. L’entraîneur italien s’excuserait donc presque de mettre l’attaquant sur le banc de touche, faute de place. Dans son 4-2-3-1, Cole Palmer et Nicolas Jackson font figure d’indéboulonnables aux postes de numéro 10 et d’attaquant axial, alors que Maresca privilégie sur les côtés des profils de véritable ailier.

La suite après cette publicité

Nkunku doit donc se contenter d’entrées en fin de match en Premier League et de titularisations en Ligue Europa Conférence, où il marque à chaque match. De là à imaginer un départ plus tôt que prévu ? C’est l’information qui avait été relayée en Angleterre dernièrement. Contacté par The Athletic, un proche du joueur a assuré que Nkunku n’était pas heureux de la tournure prise par les événements, mais qu’il restait professionnel et prêt à saisir chaque opportunité avec Chelsea. Reste que son aventure londonienne n’a pas encore véritablement démarré.

Pas de départ en janvier

La faute d’abord à cette vilaine blessure au genou à l’été 2023, alors qu’il venait d’être recruté, qui l’a privé de la première partie de saison. Pour Nkunku, l’exercice 2024-2025 devait être le début de son histoire d’amour avec les Blues. Mais la concurrence acharnée et les choix de Maresca en ont décidé autrement. Cependant, selon The Athletic, le clan Nkunku n’en est pas au point de réclamer un départ et il serait étonnant de le voir quitter le club en janvier, voire impossible. De même, l’hypothèse d’un prêt est écartée par le joueur de 27 ans et par son club.

La suite après cette publicité

Seul un transfert sec pourrait être envisagé, et plutôt à l’issue de la saison. Cela n’est pas encore la volonté de Chelsea, qui a confiance en son joueur et en ses performances. Mine de rien, c’est bien lui le meilleur buteur de Chelsea toutes compétitions confondues cette saison, avec 10 buts, soit mieux que Cole Palmer et Nicolas Jackson. Pas question donc de s’en débarrasser en janvier, et il faudra investir au moins autant que les Blues à l’été 2023, soit 60 M€, pour espérer l’attirer. Deux clubs ont été cités comme intéressés, le PSG et Manchester United.