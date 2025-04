Manchester United : la sortie puissante de Ruben Amorim sur le mercato estival

Cette saison, Manchester United est totalement passé à côté de son sujet. Auteurs d’une cuvée atroce en Premier League et dans les coupes nationales, les Red Devils pourraient donc obtenir leur salut en cas de sacre en Ligue Europa après avoir éliminé l’OL au terme d’un quart de finale retour mémorable. En attendant, les dirigeants mancuniens veulent déjà commencer à préparer la saison prochaine pour éviter de réaliser une nouvelle année catastrophique. Ainsi, ces derniers se sont déjà tournés vers le mercato estival.

L’attaque est notamment l’un des chantiers prioritaires du côté d’Old Trafford. Alors que la venue de Matheus Cunha serait dans les tuyaux, Ruben Amorim a laissé planer le doute sur l’arrivée éventuelle du Brésilien mais a affirmé qu’United gardait un certain pouvoir d’attraction : «c’est une conversation pour la fin de la semaine, mais j’ai une idée et les choses peuvent changer jusqu’à la fin de la saison. À propos de la capacité de Manchester United à attirer de nouveaux joueurs : "C’est Manchester United. Il y a beaucoup de joueurs qui veulent jouer pour notre club. Si vous regardez notre club en ce moment, avec tous les problèmes, il semble un peu difficile, mais nous avons une idée claire et c’est la partie la plus facile à expliquer pour un joueur. C’est Manchester United et chaque joueur veut jouer pour Manchester United.»