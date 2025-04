Chelsea en passe de plomber le mercato du Real Madrid

Ce n’est un secret pour personne : le Real Madrid va devoir se réveiller sur le marché des transferts cet été pour combler les failles de son effectif. Cette saison a permis d’illustrer les gros manques du club madrilène. Avec les blessures de Dani Carvajal ou encore Eder Militao et les soucis dans l’animation offensive, Carlo Ancelotti a dû bricoler trop souvent et cela n’a pas été concluant du tout. Dans une équipe comme le Real Madrid où l’objectif est de remporter tous les trophées, difficile de devoir balader les joueurs à droite et à gauche pendant toute une saison.

Et après l’élimination plus que logique en Ligue des champions face à Arsenal, la direction madrilène avait décidé de se montrer très active sur le marché estival. Très vite, les relais du club ont fait passer le message à la presse madrilène : le Real Madrid ne recrutera pas uniquement Trent Alexander-Arnold libre cet été, il va aussi recruter en défense centrale et au milieu de terrain. Et si la priorité au milieu se nomme Martín Zubimendi, celle en défense centrale n’est autre que Dean Huijsen. Véritable révélation à Bournemouth cette saison, le néo-international espagnol n’a jamais caché son envie d’un jour évoluer au Real, son club de cœur.

Chelsea veut s’aligner sur les demandes de Bournemouth

Mais forcément, le défenseur de 19 ans est très convoité et les Cherries demandent ainsi 60 millions, le montant de sa clause. Une somme conséquente que n’est pas habitué à mettre le Real Madrid ces dernières années. Mais il va bien falloir, car les clubs anglais ne veulent pas faire de cadeaux à Madrid. Selon les informations de The Independent, Arsenal, Liverpool, Newcastle et surtout Chelsea se sont lancés dans la course. Et le Real Madrid a du souci à se faire puisque les Blues ont une grosse longueur d’avance dans ce dossier.

La formation d’Enzo Maresca est prête à s’aligner sur les demandes de Bournemouth et va proposer un contrat de sept ans au joueur. S’il pense au Real Madrid, le joueur envisage sérieusement la possibilité d’accepter l’offre de Chelsea alors qu’il a eu écho des difficultés du Real Madrid à s’aligner sur les exigences de son club. L’intérêt de Chelsea a fait grimper la valeur du joueur en flèche et profite évidemment à Bournemouth qui ne bradera pas son joueur, au contraire. Et c’est un coup dur pour le Real Madrid, en galère à ce poste, et qui avait estimé que Huijsen cochait toutes les cases pour l’avenir du club.