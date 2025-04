Coupe du Roi : l’attitude du Real Madrid scandalise en Espagne !

L’affiche de cette finale de Coupe du Roi offrait déjà pas mal de rêves. 11 ans que le FC Barcelone et le Real Madrid ne s’étaient pas rencontrés à ce stade de la compétition. Il faut en effet remonter à 2014 pour retrouver trace d’un duel entre les deux meilleurs ennemis. Tourmentée par ses derniers résultats, et surtout cette élimination en Ligue des Champions, la Casa Blanca a remis un peu de piquant avant la rencontre de ce soir. La journée d’hier a été animée par des polémiques en pagaille mais qui risquent bien de se retourner contre elle.

Le basculement est intervenu après la conférence de presse des arbitres de la finale. Ricardo De Burgos Bengoetxea a fini en larmes après la vidéo à charge de Real Madrid TV diffusée la veille, une pratique habituelle pour la chaîne officielle du club de la capitale. Face aux déclarations de l’homme en noir, la direction madrilène a estimé que l’arbitre n’était pas en capacité de diriger cette finale et a demandé à ce qu’il soit remplacé, ce que la fédération a logiquement refusé. En conflit ouvert avec les différentes instances, le Real en a profité.

Tebas, l’Atlético et le Celta sortent les griffes

Fort de sa puissance politique et économique, il s’est enfoncé dans la brèche et a répondu avec la manière forte. Puisqu’on refuse d’accéder à ses demandes, le club boycotte le protocole d’avant-match. Il ne s’est pas présenté en conférence de presse de veille de match, ni à la séance des photos officielles, pas plus qu’à l’entraînement. Pire encore, il a carrément été question de renvoyer toute la délégation à Madrid et ne pas jouer cette finale. Ce fut la goutte d’eau pour les observateurs et les médias. Le Real est allé trop loin.

Il a beau avoir fait machine arrière dans la soirée, le tollé avait déjà été provoqué. Javier Tebas en a profité pour publier un message incendiaire, suivi le soir même de l’Atlético de Madrid. «C’est insupportable. Arrêtez de ternir l’image du football espagnol», écrivent les Colchoneros sur le compte X du club. Même le Celta de Vigo y est allé d’un message plus subliminal en publiant sa liste de convoqués… pour la finale. «Puis-je essayer ?», une référence directe au 8e de finale de Coupe du Roi entre les deux équipes où Lunin avait fauché dans la surface Swedberg sans que le penalty ait été sifflé. Cela promet pour ce soir.