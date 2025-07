Un coach est décédé au camp d’entraînement du Bayern Munich

Triste nouvelle dans le monde du football. Outre le décès brutal de Diogo Jota (28 ans) et son frère André Silva (25 ans) dans un accident de voiture, un coach est décédé ce mercredi lors d’un camp d’entraînement de jeunes organisé par le Bayern Munich comme le rapporte le Sächsische Zeitung. Alors que 119 enfants s’étaient réunis pendant 5 jours avec des entraîneurs du Bayern Munich et des clubs du coin, un entraîneur s’est écroulé au bord du terrain.

Originaire d’Afghanistan, l’homme a été pris en charge par les secours mais est décédé plus tard à l’hôpital. Le camp a été annulé et une cellule psychologique a été proposée aux enfants, aux parents et aux entraîneurs. Son club d’origine, le TSV Hartberg lui a d’ailleurs rendu hommage : «grâce à son amabilité, sa serviabilité et son professionnalisme constants, il était très apprécié des joueurs, des parents, des collègues et de la direction. Sa disparition soudaine laisse un profond vide dans notre club.» Le Bayern Munich est en contact avec la famille du défunt et déposera une gerbe lors de ses funérailles tout en apportant soutien à la famille.