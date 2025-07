Les funérailles de Diogo Jota et André Silva auront lieu samedi

Hier matin, Marca a révélé les décès de Diogo Jota et de son frère, André Silva, dans un accident de la route en Espagne. Une nouvelle malheureusement confirmée quelques minutes après par la fédération portugaise et Liverpool. Depuis, une vive émotion s’est emparée de la planète football qui pleure deux joueurs, deux hommes, deux fils mais aussi un père de famille et un mari puisque Diogo Jota, qui venait de se marier le 22 juin, était père de 3 jeunes enfants.

Ce vendredi, A Bola révèle que les deux corps des deux hommes sont déjà en route vers le Portugal, où ils vont être enterrés samedi. «Les funérailles auront lieu samedi à 10 heures, à l’église Matriz de Gondomar. La veillée funèbre aura lieu demain après-midi (heure à préciser, mais probablement à 16 heures), à la Capela da Resurreição», précise la publication portugaise.