Bayern Munich : trois clubs déjà chauds pour récupérer Mathys Tel cet hiver !

Après des débuts idylliques avec le Bayern Munich (6 buts en 10 matches en début de saison 2023/24), Mathys Tel marque clairement le pas en Bavière. Peu en réussite avec Thomas Tuchel en fin de saison dernière avec notamment 20 matches sans trouver le chemin des filets, l’ancien Rennais n’a pas vraiment la confiance de celui qui lui a succédé sur le banc de touche du Rekordmeister Vincent Kompany. Avec seulement 224 minutes de temps de jeu toutes compétitions confondues, l’international U21 tricolore a raté le coche quand il était sur le terrain n’a pas réussi à se montrer décisif que ce soit en marquant ou même en délivrant une passe décisive.

Interrogé au début du mois de novembre sur le sujet Mathys Tel en conférence de presse, le technicien belge du Bayern assurait que le principal intéressé aurait un rôle à jouer au Bayern dans les semaines à venir. « C’est important pour ces postes que nous ayons ces joueurs. Nous n’en avons pas trop. Tout le monde a contribué à ce que l’équipe réalise ce qu’elle a accompli jusqu’à présent. Tout le monde jouera un rôle et sera important. Il n’y a pas une grande différence entre les joueurs. Il s’agit plutôt d’une différence de profil. Mathys se porte remarquablement bien et c’est pourquoi il continue d’avoir sa chance au Bayern Munich. C’est un jeune joueur d’avenir. Il faut qu’il poursuive comme ça. »

La situation de Mathys Tel fait saliver le RB Leipzig, Villarreal et le Werder Brême

Depuis cette déclaration, le club munichois a disputé 5 matches. Si Tel était forfait face à Augsbourg pour un coup reçu avec les Bleuets, il est resté sur le banc sur les 4 autres rencontres sans entrer en jeu. Difficile donc de se faire une place au sein de l’effectif pléthorique du Bayern notamment offensivement derrière l’intouchable Harry Kane avec Michael Olise, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Kingsley Coman ou encore Leroy Sané. Dès lors va se poser clairement la possibilité d’un prêt. Avoir un joueur d’un tel niveau qui ne joue pas n’est bon ni pour le principal intéressé ni pour le club allemand.

La perspective de voir Mathys Tel quitter la Bavière six mois pour gagner en temps de jeu fait son chemin en interne à Munich. Quoi qu’il arrive, les clubs souhaitant déjà récupérer l’un des attaquants les plus prometteurs de sa génération sont nombreux. Selon nos informations, le RB Leipzig, le Werder Brême et Villarreal ont pris des renseignements et sont chauds à l’idée de récupérer celui qui possède la particularité d’être dans le top 3 des joueurs les plus décisifs nés en 2005 ou après à compter 10 buts et 5 assists dans les 5 grands championnats européens avec Lamine Yamal et Eliesse Ben Seghir (12 buts et 5 passes décisives). Reste à connaître la position du joueur qui n’est visiblement pas chaud à l’idée de quitter Munich cet hiver… À suivre.