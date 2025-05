Harry Kane a enfin mis fin à sa malédiction

« Kane you believe it ? » C’est une nouvelle fois The Sun qui s’offre le jeu de mot le plus forcé pour célébrer le premier titre de la carrière d’Harry Kane. Oui, Kane a peut-être dû se passer pour y croire, lui qui a dû patienter 15 longues saisons avant de pouvoir soulever un trophée. Au fil des années, sa malchance était devenue malédiction, et elle avait même contaminé le Bayern Munich. Recruté à l’été 2023 pour plus de 100 M€, l’attaquant anglais pensait débarquer dans le club qui allait tout de suite lui permettre de rompre avec la fatalité.

Bien au contraire, c’est le Bayern qui perdait de sa superbe, balayé 3-0 en Supercoupe d’Allemagne pour le premier match de Kane avec le club bavarois. Pire, après 11 saisons consécutives de domination nationale, il lâchait le titre à l’issue de la saison 2023-2024, dominé par un Bayer Leverkusen impérial. Ce qui valait quantité de moqueries à Harry Kane sur les réseaux sociaux. Pas toujours aidé du côté de Tottenham, qu’il a longtemps porté sur ses épaules, l’attaquant anglais étalait sa malédiction jusqu’à l’un des clubs les plus titrés d’Europe.

Elle a pris fin hier, grâce au match nul concédé par le Bayer Leverkusen. Jusqu’au bout, Kane aura dû attendre pour enfin célébrer son premier titre. Suspendu pour la rencontre du Bayern face au RB Leipzig, il était descendu sur la pelouse lorsque son club menait 3-2 dans l’espoir de vivre ce premier grand moment de sa carrière, avant que Poulsen le climatise en égalisant dans le temps additionnel. Ce n’est donc pas sur un terrain, mais bien devant un écran que les Bavarois ont été sacrés hier, ce qui n’a pas empêché Kane de profiter de ce moment tant attendu, en compagnie de son ami Eric Dier, qui découvrait lui aussi les joies du succès.

L’Angleterre rend hommage à Kane

Forcément, en Angleterre, on salue le premier trophée de la carrière de Kane. « Cela devrait faire taire tous les idiots qui disent qu’Harry Kane n’a jamais rien gagné. Pendant des années, Harry Kane aurait échangé n’importe lequel de ses records personnels contre un premier trophée majeur », écrit ainsi le Daily Telegraph. « Ce titre justifie en partie son transfert de Tottenham pour 100 millions de livres sterling à l’été 2023, après 19 ans de quête du titre de champion. Bien qu’il soit l’un des attaquants les plus prolifiques de l’ère moderne, Kane a dû attendre 15 saisons – et 694 matchs – pour connaître ce moment », calcule le Daily Mail.

La BBC rappelle une autre statistique : « malgré tous ses buts et ses distinctions individuelles, Harry Kane a longtemps été critiqué pour n’avoir jamais remporté de trophée. Après six finales perdues, la persévérance de ce buteur humble mais acharné a porté ses fruits. » Oui, Kane a, en plus des championnats, laissé passer six fois sa chance en finale (1 finale de Ligue des Champions, 2 en Carabao Cup, 1 en Supercoupe d’Allemagne et 2 avec la sélection anglaise). Une anomalie finalement réparée avec ce titre, certes logique vu la force de frappe du Bayern Munich en Bundesliga, qui sera fêtée avec la vigueur d’un jeune joueur pour cet attaquant racé de 31 ans.