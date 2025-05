La presse catalane crie déjà au complot contre l’arbitre, l’Europe salue le premier titre d’Harry Kane

Le choix de l’arbitre pour Inter - Barça fait parler en Espagne

J-1 avant la demi-finale retour entre l’Inter et le Barça. Dans la presse catalane, on a déjà la rage contre le choix de l’arbitre. Szymon Marciniak arbitrera cette demi-finale retour. Alors le journal Sport a listé toutes ses erreurs en Ligue des Champions, mais surtout ce petit détail important en Espagne : il a déjà été aperçu avec une trousse de toilette du Real Madrid. Résultat, les médias se plaignent de la désignation de cet arbitre, à noter que c’est lui qui était au sifflet du huitième de finale entre l’Atlético de Madrid et le Real lorsque le tir au but de Julian Alvarez a été refusé. Rendez-vous mardi soir pour voir si la prestation du Polonais est au niveau espéré par la presse…

La suite après cette publicité

Harry Kane enfin couronné !

Le Bayern Munich a décroché son 34ᵉ titre de champion d’Allemagne hier avec le match nul du Bayer Leverkusen. Le Corriere dello Sport illustre le sacre du Bayern avec une photo prise hier soir dans un restaurant où les joueurs se sont retrouvés. C’est un jour de fête pour Harry Kane et la presse européenne ne manque pas de le souligner. Toujours considéré comme un éternel perdant, l’attaquant anglais a enfin remporté le premier titre majeur de sa carrière avec cette Bundesliga. «Enfin», écrit Marca, même le Daily Mirror est assez ironique sur le sujet en expliquant qu’il peut enfin célébrer un trophée collectif. C’est la fin d’une terrible malédiction pour le joueur de 31 ans qui a posté un émoji de trophée sur ses réseaux sociaux pour fêter cet évènement.

Mbappé met la pression sur Lewandowski

Direction l’Espagne où le Real Madrid n’a pas dit son dernier mot dans la course au titre. «Cap sur le Clasico» titre Marca. Les Madrilènes l’ont emporté 3-2 hier après-midi contre le Celta Vigo grâce à des buts d’Arda Güler et un doublé de Kylian Mbappé. Un duo assez innovant, mais plus qu’efficace. Mbappé lui retrouvait une place de titulaire trois semaines après son carton rouge, prestation aboutie pour le numéro 9 du Real qui met la pression sur Robert Lewandowski dans la course au sacre de meilleur buteur. Mbappé, avec 24 buts au compteur, est revenu à une petite longueur du Polonais, ça promet un bel affrontement lors du Clasico. L’Équipe parle d’un doublé plein d’espoir pour Kylian Mbappé qui a été efficace et a encore une fois porté son équipe sur le plan offensif.