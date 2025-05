Mercato : le retour en forme de Nicolas Pepé met en alerte Villarreal

Samedi lors du match de Liga entre Villarreal et Osasuna, cela faisait bien longtemps qu’on n’avait pas vu Nicolas Pepé à pareille fête. Insaisissable, l’ailier ivoirien de 29 ans a rappelé qu’il était un joueur de niveau Ligue des Champions, un impact player capable de faire basculer le sort d’une rencontre. Avec deux passes décisives, un but marqué, 10 duels remportés, 6 tacles, 100 % de passes longues réussies et 2 grosses occasions créees : le natif de Mantes-la-Jolie était partout et a été logiquement élu homme d’un match remporté 4-2 par son équipe.

Une nouvelle preuve, si tant est qu’il y eût encore des doutes, que l’ancien Lillois est de retour à son meilleur niveau depuis plusieurs semaines. Pourtant, ses premiers pas au sein du sous-marin jaune n’ont pas été de tout repos avec une blessure musculaire qui l’a privé des terrains pendant trois mois durant l’hiver alors même qu’il montait en puissance. Mais les saisons contrastées à Arsenal, Nice puis à Trabzonspor sont déjà loin et Nicolas Pepé est de nouveau le fer de lance d’une équipe en lutte avec le Betis pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions avec un bilan de 5 passes décisives (dont 3 dans 2 derniers matches) et 2 buts en 23 apparitions en Liga.

Interrogé en conférence de presse avant le festival face à Osasuna, Marcelino, son entraîneur, ne tarissait pas d’éloges sur son feu follet ivoirien, déjà élu homme du match lors de la journée précédente face à l’Espanyol, et annonçait déjà la couleur comme s’il savait ce qui allait se passer. «Il est revenu après avoir été indisponible la saison dernière. Il a dû s’adapter et, alors qu’il était au meilleur de sa forme, il a subi une blessure importante. Après trois mois d’absence, il est difficile de récupérer physiquement et mentalement. Il était sur le point de se faire opérer et de manquer la saison, mais nous sommes heureux de l’avoir parmi nous, il peut faire la différence. À ce rythme, comme lors des deux derniers matchs, il sera certainement une menace pour nous en attaque.»

Everton et Wolverhampton pas insensibles à son retour en forme

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Nicolas Pepé n’a pas fait mentir son entraîneur, bien au contraire. Vu la forme du moment et le match déterminant face à Girone le week-end prochain sera une nouvelle occasion pour l’ancien meilleur joueur africain de Ligue 1 de briller grâce à sa science de la passe et sa capacité à faire la différence balle au pied. L’objectif d’atteindre la Ligue des Champions, une compétition au sein de laquelle il n’a jamais eu l’occasion de jouer, saura motiver le n°19 de Villarreal.

L’international ivoirien aux 46 sélections, sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le club espagnol, est grandement apprécié en interne. Selon nos informations, Villarreal souhaiterait prolonger Nicolas Pépé et revoir son contrat. Il faut dire que le retour en forme du joueur fait écho en Angleterre. Malgré un passage mitigé en Premier League, Everton et Wolverhampton gardent un œil avisé sur l’ailier de 29 ans, selon nos informations. L’Arabie Saoudite, qui était déjà en lice l’été dernier pour le recruter avant que le club espagnol ne mette la main dessus, garde toujours un œil sur ses performances. Suffisant pour faire une offre ? Nul doute qu’une grande fin de saison du principal intéressé pourrait avoir une réelle incidence sur son avenir.