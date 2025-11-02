Wolverhampton se sépare de Vitor Pereira

Wolverhampton a officiellement limogé son entraîneur Vitor Pereira, après la lourde défaite concédée samedi sur la pelouse de Fulham (0-3). Le club anglais traverse un début de saison cauchemardesque, avec dix matchs consécutifs sans victoire en Premier League et seulement deux points pris sur trente possibles. Bons derniers du classement, avec la pire défense et la plus faible attaque du championnat, les Wolves comptent désormais huit points de retard sur la zone de maintien. L’éviction de Pereira met fin à un mandat de onze mois, entamé en décembre 2024 après le départ de Gary O’Neil. Le technicien portugais avait pourtant sauvé le club la saison passée grâce à une série de six victoires consécutives. Malgré le soutien affiché du président Jeff Shi et une prolongation de contrat obtenue cet été, l’ancien coach du FC Porto n’a pas survécu à ce début de saison catastrophique, quittant ainsi un sixième poste consécutif avant terme.

«Les Wolves se sont séparés de leur entraîneur principal, Vitor Pereira, après un début de saison 2025-2026 sans la moindre victoire. À son arrivée à Molineux en décembre dernier, Pereira et son staff avaient eu un impact immédiat, menant l’équipe vers une seconde moitié de saison réussie en Premier League. Cependant, les résultats et les performances de cette nouvelle saison sont jugés en dessous des standards acceptables, et un changement à la tête de l’équipe a donc été jugé nécessaire. L’ensemble des huit membres du staff technique de Pereira ont également quitté le club. L’entraîneur des moins de 21 ans, James Collins, et celui des moins de 18 ans, Richard Walker, dirigeront les entraînements en attendant la nomination du nouvel entraîneur principal de l’équipe première», peut-on lire dans le communiqué du club.