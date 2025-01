Manchester United et Chelsea réfléchissent à un échange complètement fou

Tout le monde sait à Chelsea que Chrisopher Nkunku vit mal sa situation de remplaçant. Même Enzo Maresca le reconnaît lors de chaque point presse. « Avec João (Felix) et Christo (Nkunku), la plupart des managers ne font jouer qu’un seul milieu offensif. Ce sont d’excellents joueurs, je les aime tous les deux, mais ils ont du mal parce que la plupart du temps, nous ne jouons qu’avec un seul milieu de terrain offensif. Je ne dis pas qu’ils vont partir. Nous examinons toujours les situations avec le directeur sportif, nous verrons s’il se passe quelque chose. »

La suite après cette publicité

Il y a le discours de façade et la réalité. Depuis son retour de blessure, le Français a manqué le train des Blues. Il est devancé par Nicolas Jackson, Cole Palmer, Pedro Neto ou encore Noni Madueke. Il profite de la Ligue Europa Conférence, face à des adversaires de moindres qualités, pour passer le temps. Point positif, il y est performant et garde le rythme. Il a quasiment autant joué en 5 matchs de coupe d’Europe cette saison (386 minutes, 5 buts et 3 passes décisives) qu’en 18 rencontres de Premier League (390 minutes, 2 buts et 1 passe).

Nkunku à MU, Garnacho à Chelsea ?

Forcément, il y a de la déception et l’ancien Parisien ne peut accepter cela plus longtemps. Les blessures l’ont miné ces dernières années. À 27 ans, il n’a plus de temps à perdre. Des clubs sont prêts à le relancer et à lui faire confiance à l’image du Bayern Munich. Il a même été question d’un chassé-croisé avec Mathys Tel, lui aussi frustré par son maigre temps de jeu en Allemagne. D’après Sky Sport Germany, Nkunku est allé loin dans la démarche puisqu’il tient un accord verbal avec le géant bavarois. Pour le moment, l’affaire n’est pas allée plus loin car Tel ne souhaite pas quitter Munich.

La suite après cette publicité

Manchester United veut donc profiter du champ libre. Toujours d’après le média allemand, les Red Devils sont entrés en contact direct avec la direction de Chelsea pour étudier la possibilité d’un échange entre le Français et… Alejandro Garnacho. Il est pour le moment encore trop tôt pour dire que ces discussions iront au bout mais l’idée est loin d’être écartée. Amorim n’est pas fan du jeune Argentin, qui est dans le viseur des Blues en ce mercato de janvier. Une offre était même en préparation du côté de Londres mais la dernière suggestion de cet échange pourrait arranger tout le monde.