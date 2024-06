Belgique, mercato : Romelu Lukaku au coeur de la tourmente

Le titre fictif de meilleur buteur de tournoi sans la VAR ne consolera sûrement pas Romelu Lukaku, après sa nouvelle prestation ratée hier contre l’Ukraine. De nouveau, il a raté une grosse occasion face au gardien. De nouveau, il se fait critiquer au plat pays.

« Je l’ai trouvé très lourd dans ses courses, il n’était jamais au bon endroit quand il y avait un bon centre. Tout le monde peut faire des erreurs, mais j’ai eu l’impression qu’il n’était pas dans le match », lâche ainsi l’ancien gardien Silvio Proto. Le journaliste Alexandre Braeckman n’a pas mâché ses mots, lui non plus. « On a l’impression que physiquement, il est cramé. Il n’est jamais là où il doit être. Il manque de rythme, de précision, de confiance. C’est à se demander si on ne doit pas commencer avec Openda contre la France. C’était un match compliqué, comme tout le tournoi pour lui. C’était le moins bon Belge sur le terrain ».

Son image aussi dégradée par le mercato

Romelu Lukaku est donc dans la tourmente en Belgique, mais il l’est aussi sur le mercato. Expliquons nous. Déjà considéré comme un traître de l’autre côté des Alpes après avoir fait faux bond à l’Inter Milan (contrairement à ce qu’il avait annoncé aux joueurs intéristes), voilà que l’attaquant belge est aujourd’hui prêt à dire oui à l’AC Milan ! C’est la Une de la Gazzetta dello Sport aujourd’hui, qui annonce que Lukaku a donné son accord de principe pour rejoindre les Rossoneri.

Rappelons qu’il lui reste deux ans de contrat avec Chelsea, qui souhaite le vendre définitivement cet été. Le tarif souhaité par les Anglais s’élève à 43 M€, mais Milan souhaite baisser le prix à 30 M€. Après l’Euro probablement, surtout s’il continue à ne pas performer de la sorte. Ou alors en espérant un prêt en toute fin de mercato estival, si Lukaku n’a pas trouvé d’autres solutions. L’autre solution, justement, pourrait venir de Naples, puisqu’Antonio Conte a déjà évoqué son nom, et risque de perdre Victor Osimhen durant le mercato. Après l’Inter et l’AS Roma, Lukaku a donc de grandes chances de découvrir un troisième club italien, et de ne pas arranger son image par la même occasion.