Coppa Italia : l’AC Milan étrille l’Inter Milan contre toute attente et file en finale !

Lors de la demi-finale aller de la Coppa Italia 2024-2025, l’AC Milan et l’Inter s’étaient quittés sur un score de parité (1-1) au stade San Siro. Les Rossoneri ont ouvert le score dès la 47e minute grâce à Tammy Abraham, mais les Nerazzurri ont rapidement réagi avec une égalisation signée Hakan Çalhanoğlu à la 67e minute, d’une frappe précise depuis l’extérieur de la surface. Malgré plusieurs occasions en fin de match, notamment des arrêts décisifs de Mike Maignan, aucune des deux équipes n’a réussi à prendre l’avantage. Ce résultat laissait donc présager une formidable rencontre retour, prévue ce mercredi soir au stade Giuseppe Meazza, avec une place en finale en jeu contre le vainqueur de l’autre demi-finale opposant Bologne à Empoli. Pour ce Derby della Madonnina qui sentait bon la poudre, Simone Inzaghi démarrait avec un 3-5-2 dans lequel on retrouvait quelques surprises dont Yann Aurel Bisseck en défense, Josep Martínez aux cages, Kristjan Asllani au milieu et Mehdi Taremi en attaque aux côtés de Lautaro Martinez. De l’autre côté, Sérgio Conceição optait pour un 4-2-3-1 plus classique avec tous les cadres présents dont Théo Hernandez, Rafael Leão, Mike Maignan, Tijjani Reijnders et Christian Pulisic. La première période de ce choc a été dominée par les Nerazzurri, malgré le premier éclair milanais venu de Theo Hernandez, dont le centre extérieur a terminé en touche (7e). La première véritable occasion a été pour l’Inter : lancé par Bastoni, Darmian a profité d’un trou dans la défense des Rossoneri mais a manqué le cadre seul face au but (10e). Ensuite, une contre-attaque de l’Inter a été gâchée par une passe trop molle de Taremi (17e).

La suite après cette publicité

Quatre minutes plus tard, Lautaro Martinez s’est retrouvé en duel avec Gabbia après une longue touche. Le défenseur a réussi à repousser, avant un double tir de Dimarco, en position de hors-jeu (21e). Puis Dimarco s’est de nouveau illustré en frappant la barre transversale sur un coup franc tiré côté gauche (23e). Alors que les Rossoneri peinaient à sortir la tête de l’eau, l’Inter s’est procuré une énième opportunité. Sur un centre destiné à Taremi, ce dernier a décalé le ballon pour Lautaro Martinez. L’Argentin a tenté d’anticiper sa frappe, mais a complètement dévissé, envoyant le ballon dans les tribunes (33e). Et conte toute attente, le Milan a frappé fort sur sa première véritable occasion. Reijnders a lancé l’offensive, Jimenez a poursuivi l’action, et Jovic a conclu de la tête pour ouvrir le score (36e, 0-1). L’Inter a tenté de réagir rapidement sans succès. En effet, Lautaro Martinez a bien protégé son ballon avant de servir Bisseck, dont la frappe du pied droit est passée à un mètre du cadre (40e). A la pause, les Rossoneri étaient provisoirement qualifiés. Le retour des vestiaires était d’autant plus surprenant.

Luka Jović, bourreau de l’Inter !

Dès l’entame du deuxième acte, le Milan a doublé la mise. Après un cafouillage dans la surface, Jovic a surgi le plus rapidement pour conclure et accroître le score (49e, 0-2). Trois minutes plus tard, une nouvelle alerte est venue tester l’Inter avec Reijnders qui a déclenché une frappe, déviée par De Vrij. Le ballon est arrivé jusqu’à Jimenez, qui a ensuite manqué le cadre (52e). L’Inter a accentué la pression, encerclant peu à peu la surface milanaise. Mkhitaryan a tenté sa chance depuis l’extérieur de la zone, mais sa frappe a filé à côté (57e). Sur un centre venu de la droite, Lautaro Martinez a placé une tête puissante, mais Maignan s’est interposé une fois de plus (66e). Deux minutes plus tard, l’international tricolore s’est de nouveau illustré. Sur une tête puissante de De Vrij, le gardien français a réagi avec brio pour préserver l’avantage des siens (68e). Auteur de 5 parades, l’ancien portier du LOSC a réalisé une performance de haut vol.

La suite après cette publicité

Surtout que la pression de l’Inter se poursuivait et ne cessait plus. Sur une remise de la tête signée Frattesi, Arnautovic a tenté de conclure, mais sa reprise a manqué le cadre (74e). Mais comme un symbole, l’AC Milan a définitivement étouffé les Nerazzurri. Leão a percuté pour passer la balle à Reijnders, qui a tenté un centre du pied gauche. Une tentative qui est passée sous les jambes de Martinez (86e, 0-3). Avec ce résultat, l’AC Milan frappe un énorme coup et élimine son rival historique. Cette défaite annihile toutes les chances de triplé pour l’Inter qui rêvait d’empocher le Scudetto, la Coppa et la Ligue des Champions. Les Rossoneri, déjà victorieux en Supercoppa, conservent l’opportunité de sauver leur saison désastreuse par une deuxième coupe nationale. Les troupes de Sérgio Conceição attendent désormais patiemment de connaître l’identité de leurs futurs adversaires pour la finale du 14 mai qui opposera donc le Milan à Bologne ou Empoli (3-0 à l’aller).