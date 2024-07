Leipzig : ça se bouscule autour de Dani Olmo !

C’est une véritable lutte acharnée que se livrent deux géants européens pour Dani Olmo ! Depuis son arrivée en Allemagne en provenance du Dinamo Zagreb en 2020, l’Espagnol a eu le don de se montrer performant avec le RB Leipzig, même si quelques pépins physiques ont été rencontrés en cours de chemin. Polyvalent et capable de jouer aussi bien comme meneur de jeu que sur le front de l’attaque, l’offensif de 26 ans figurait déjà dans les petits papiers de Manchester City l’été dernier.

Finalement, le natif de Terrassa était resté en Saxe tout en renouvelant sa fidélité envers le RB Leipzig, en prolongeant son contrat jusqu’en juin 2027. Au sortir d’un exercice 2023-2024 intéressant avec le vainqueur de la Coupe d’Allemagne 2023 (8 buts, 5 passes décisives en 25 matchs toutes compétitions confondues), Dani Olmo a logiquement gagné sa place dans l’effectif de Luis de la Fuente pour disputer l’Euro 2024 avec l’Espagne. Intégré dans la rotation du sélectionneur espagnol, l’Ibère a profité des malheurs de Pedri pour se frayer un chemin dans le onze de départ.

Fort de trois réalisations et élu meilleur buteur de la compétition, Dani Olmo a terminé en beauté son aventure outre-Rhin en raflant le titre continental tant convoité par la Roja. Une performance grandiose et suffisante pour mettre l’Europe à ses pieds. Suivi par le Bayern Munich, le joueur de Leipzig a également été annoncé dans le viseur de l’Atlético de Madrid mais surtout du FC Barcelone et de Manchester City, qui sont ressortis comme les deux principaux favoris pour obtenir la signature du natif de Terrassa au cours de ce mercato estival.

Tandis que les deux formations précédemment citées ont approché le club allemand et le joueur au cours des derniers jours, nous sommes en mesure de vous confirmer que Manchester City a manifesté un intérêt concret en formulant son offre pour l’ancien joueur du Dinamo Zagreb qui semble, pour sa part, donner sa priorité aux Culers. Son agent a d’ailleurs rendez-vous à Barcelone ce week-end pour discuter avec la direction blaugrana. De son côté, le Barça pousse et souhaite toujours le signer, mais doit d’abord vendre pour dégager les liquidités nécessaires pour se l’offrir. Pour rappel, Leipzig exige 60 M€ pour céder son prodige espagnol.