Côme : Cesc Fabregas confirme pour Raphaël Varane et Pau Lopez

Promu en Serie A sous la houlette de Cesc Fabregas, Côme profite du carnet d’adresses de son entraîneur pour réaliser un mercato particulièrement ambitieux. Andrea Belotti et Alberto Moreno ont déjà posé leurs valises et ça sera sans doute bientôt le cas de Raphaël Varane. «Quand le moment sera venu, il y aura une communication. J’espère que ce sera bientôt, car dans trois semaines nous jouerons le premier match officiel et j’aimerais avoir l’équipe la plus complète possible», confirme le coach espagnol.

Après le succès des siens en amical face à Cagliari (3-1) ce samedi, l’ancien milieu de terrain s’est également montré pessimiste pour Pau Lopez, lequel est bloqué par l’OM qui ne parvient pas à trouver son remplaçant. Côme s’est rabattu sur Emil Audero, le gardien de la Sampdoria. «C’est peut-être le cas, mais jusqu’à ce qu’il soit avec nous, tout peut encore arriver.» Pau Lopez peut donc oublier sa venue en Lombardie.