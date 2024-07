OM : pourquoi le transfert de Pau Lopez à Côme capote

Tout était bouclé entre Côme, l’OM et Pau Lopez. Le gardien s’était mis d’accord avec le club italien sur les termes d’un contrat et les deux directions avaient convenu d’un prêt avec obligation d’achat. Il manquait simplement aux Phocéens de trouver un remplaçant à l’Espagnol pour donner son feu vert définitif. Cet objectif s’avère plus compliqué que prévu malgré la dernière piste menant à Timon Wellenreuther (Feyenoord).

La suite après cette publicité

Les jours passent et l’OM se casse les dents, obligeant Côme à revoir ses plans. D’après Sky Italia, le promu en Serie A a même lâché l’affaire puisqu’il a obtenu un accord avec la Sampdoria pour le transfert définitif d’Emil Audero (27 ans). Pourquoi cela a capoté avec l’OM ? Selon nos informations, l’agent du joueur a réclamé de l’argent aux dirigeants marseillais, pour compenser la différence entre son salaire olympien et celui proposé par Côme. L’OM a repoussé cette demande, déjà échaudé par l’offre assez basse de Côme, qu’il avait pourtant consenti à accepter pour faciliter le départ du joueur.