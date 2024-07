OM : le dossier Pau Lopez exaspère Côme

Voilà une affaire qui semblait être réglée depuis longtemps. Depuis plusieurs semaines, tout le monde, Côme, l’OM et Pau Lopez, s’était entendu pour un mouvement du gardien de but vers le promu italien. Les Phocéens, qui cherchent à renouveler une large part de leur effectif, n’ont pas fermé la porte afin d’offrir un nouveau gardien pour le projet de De Zerbi. Pau Lopez n’a jamais été contre changer d’air après trois saisons animées sur la Canebière et Côme y voyait là une belle affaire pour tenter de se maintenir en Serie A.

Les discussions sont donc allées assez vite même si les premières offres n’ont pas satisfait l’état-major marseillais. Ce petit monde a fini par s’entendre. Il y a une dizaine de jours, nous vous révélions que Pau Lopez et le club dirigé par Cesc Fabregas étaient même tombés d’accord sur les termes d’un contrat. Plus lointain encore puisqu’il faut remonter au début du mois de juillet, l’OM et Côme ont conclu un deal : un prêt avec option d’achat obligatoire. Les Phocéenss avaient tout de même posé une condition avant le feu vert définitif. Trouver un remplaçant.

Côme s’impatiente

Les semaines passent et les complications s’enchaînent. Le cas Illan Meslier a vite été mis sur la touche, tandis que Filip Jorgensen, portier de Villarreal, est trop cher pour les finances olympiennes. Le Sous-marin jaune demande 20 M€. Dernière piste particulièrement travaillée, celle menant à Alvaro Valles mais cette fois le club français s’est heurté aux prétentions salariales bien trop élevées de l’Andalou. En dépit d’une offre plus intéressante de l’OM en faveur de Las Palmas, le rempart de 26 ans préfère revenir au Betis, autre club présent dans ce dossier.

La galère des gardiens de but ne semble pas être encore terminée. Cette fois, c’est Côme qui commence à s’impatienter face à la lenteur des opérations. Malgré son envie de recruter Lopez, le club lombard est obligé de préparer un plan B. Selon Sky Italia, un premier contact a été établi avec Emil Audero (27 ans). Le portier italien est actuellement sous contrat avec la Sampdoria, descendue en Serie B il y a deux saisons. Prêté la saison dernière à l’Inter où il était la doublure de Sommer, il se verrait sans doute bien rester dans l’élite, surtout pour être titulaire…