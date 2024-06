L’OM tente sa chance pour Illan Meslier

L’Olympique de Marseille se prépare à un nouvel été particulièrement agité. Il va falloir réduire la masse salariale, en raison de l’absence de Coupe d’Europe à disputer, tout en offrant à son nouvel entraîneur Roberto De Zerbi un effectif digne de ce nom. Pour cela, le président Pablo Longoria et son conseiller Medhi Benatia sont particulièrement performants. En témoignent les premiers dossiers en passe d’être finalisés, concernant Lilian Brassier et Ismaël Koné.

L’OM cherche globalement du renfort à tous les postes, même à ceux que l’on pensait comblés. En effet, il est possible de voir Pau Lopez prendre la poudre d’escampette cet été, ou de le voir subir une toute nouvelle concurrence. C’est en tout cas le chemin pris par les dirigeants de l’OM, qui ont pris contact récemment avec Illan Meslier.

La fin avec Leeds ?

Le portier français évolue toujours à Leeds, où il a pu découvrir le management si particulier de Marcelo Bielsa, durant plusieurs saisons. Leeds évolue depuis 1 an en Championship, la deuxième division anglaise, et a échoué à remonter en Premier League, battu en playoff par Southampton. Pour Meslier, cela pourrait donc signifier la fin de l’aventure, histoire de se relancer dans un club plus huppé, lui l’international Espoirs qui a déjà été présélectionné avec l’équipe de France.

Lié jusqu’en 2026 avec Leeds, il pourrait donc avoir un bon de sortie, après 5 saisons passées dans le nord de l’Angleterre. L’OM est ainsi prêt à bondir et tente sa chance dans ce dossier intéressant. Agé de 24 ans, Meslier est à la fois un portier expérimenté et plein d’avenir, dont le jeu au pied pourrait correspondre aux exigences de Roberto De Zerbi.