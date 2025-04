Jonathan Clauss s’étonne de la mise au vert de l’OM

L’OM est parti en Italie jusqu’à samedi pour préparer loin du tumulte de la cité phocéenne la réception de Brest dimanche en Ligue 1. Le 2e du championnat estime avoir besoin de cette respiration loin de Marseille pour mieux aborder sa rencontre et optimiser ses chances, alors que le sprint final est d’ores et déjà bien lancé. La démarche a pu étonner en France, à l’instar de Jonathan Clauss, ancien de la maison, qui a été interrogé à ce sujet avant le déplacement de l’OGC Nice au Parc des Princes ce vendredi.

«On n’a pas besoin de faire ce genre de choses, je pense, a assuré le latéral droit de 32 ans en conférence de presse. Le coach sait où il veut aller, je pense qu’il emmène très bien son groupe, surtout ces derniers temps où on a été dans une phase difficile. Il n’a tiré sur personne, au contraire. Il a su trouver les mots justement pour remobiliser tout le monde et nous tirer vers le haut. Surtout pour ce sprint final.» 5e de Ligue 1 à 3 points du podium, le Gym serait bien inspiré de faire un coup à Paris pour rester dans la course à la C1.

