OM : accord trouvé avec Côme pour Pau Lopez !

Le mercato de l’OM bouillonne. En effet, depuis plusieurs semaines, les dirigeants olympiens sont au four et au moulin pour permettre à Marseille de vite retourner au sein des premières places en Ligue 1 afin de retrouver l’Europe dès la saison prochaine. Ainsi, Ismaël Koné, Lilian Brassier et surtout Roberto de Zerbi sont arrivés sur la Canebière. Un mercato loin d’être terminé alors que le dossier Mason Greenwood est toujours d’actualité et que le poste de gardien est visé pour être renforcé. En effet, auteur d’une saison moyenne, Pau Lopez se dirige vers la sortie à deux ans de la fin de son contrat.

Depuis quelques semaines, Côme s’est positionné sur le gardien espagnol de 29 ans. Un intérêt qui avance de jour en jour et qui va bientôt se concrétiser. En effet, d’après nos informations, un accord entre l’OM et le promu de Serie A a été trouvé pour un prêt avec option d’achat pour l’ancien du Betis. Néanmoins, le club phocéen cherche d’abord à trouver un remplaçant au portier espagnol pour le libérer. Depuis quelques heures, la presse transalpine fait également état de l’arrivée imminente de Pepe Reina au sein de la formation coachée par Cesc Fàbregas. Une arrivée imminente d’après nos indiscrétions. Pour autant, cette signature ne change rien au deal entre Côme et Pau Lopez alors que le vétéran des cages arrive dans la peau d’une doublure.