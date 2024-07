Mercato : l’OM est en pleine galère avec les gardiens de but

L’Olympique de Marseille a ouvert plusieurs chantiers durant ce mercato. Il y a par exemple l’attaque avec la venue de Mason Greenwood officialisée il y a deux jours, quand le cas Alexis Sanchez est plus délicat. Pierre-Emerick Aubameyang a lui filé en Arabie saoudite. Avec la venue de Roberto De Zerbi, pas mal de joueurs de l’effectif sont sur la sellette comme par exemple Jonathan Clauss, lequel n’aura même pas le temps d’intégrer le loft puisqu’il va partir pour l’OGC Nice avant même son retour de vacances.

Dans cette fameuse liste d’indésirables du nouvel entraîneur italien, on retrouve également un certain Pau Lopez. Son départ pour le Côme de Cesc Fabregas est acté depuis un moment. D’après nos informations, un accord a été trouvé entre le gardien et le promu de Serie A, tandis que les deux clubs se sont également entendus sur un prêt avec option d’achat obligatoire il y a déjà plusieurs jours. Alors pourquoi le départ du Catalan n’a-t-il pas déjà été annoncé ? C’est assez simple en réalité. L’OM ne souhaite pas le perdre tant qu’il n’a pas trouvé son remplaçant.

Et ça commence à durer. «Si on trouve un bon remplaçant en garant les intérêts du club, on prendra une décision» disait Pablo Longoria le 9 juillet dernier. L’affaire semblait pourtant être bien embarquée avec Alvaro Valles (26 ans). Marseille et Las Palmas ont même conclu un accord pour un transfert de 8 M€, plus 2 M€ de bonus sauf que selon les dernières informations de L’Equipe, le portier andalou a exigé un énorme salaire, interprété comme un refus de venir par la direction phocéenne. En réalité, Valles préfère retourner au Betis, son club formateur, qui le courtise.

Dont acte mais les pistes s’amenuisent pour l’OM. L’autre dossier favori mène à Filip Jorgensen (22 ans), le gardien de Villarreal, dont le prix de départ est fixé à 20 M€. Un tarif bien trop élevé pour le club français, qui vient de débourser 31 M€ pour Greenwood, malgré le fait que l’agent du Danois est aussi celui… de Pau Lopez. Les négociations sont encore actives mais ne devraient pas aboutir. L’OM a bien tenté d’inclure Ismaïla Sarr dans la transaction, le Sénégalais est surtout sur le départ vers la Premier League, comme dévoilé par nos soins hier. Enfin, la possible venue d’Illan Meslier est déjà un lointain souvenir.