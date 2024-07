Mercato OM : Crystal Palace se lance à l’assaut d’Ismaïla Sarr

Le mercato estival de l’OM continue de faire parler. Très actifs ces dernières semaines, les dirigeants olympiens ont d’ores et déjà officialisé les arrivées de Lilian Brassier, Ismaël Koné ou encore Mason Greenwood et d’autres recrues sont encore attendues. Outre ces différents renforts, l’OM continue parallèlement de travailler sur le dégraissage de son effectif.

Dans cette optique, Pape Gueye, Iliman Ndiaye et Pierre-Emerick Aubameyang ont, quant à eux, fait le chemin inverse, à l’heure où Jonathan Clauss se rapproche lui de l’OGC Nice. Mais ce n’est pas tout. Selon nos dernières informations, Ismaïla Sarr pourrait également quitter le navire marseillais. Arrivé sur la Canebière à l’été 2023, l’international sénégalais (64 sélections, 13 buts) ne s’est jamais réellement imposé comme un titulaire indiscutable.

Discussions en cours…

Après une saison ponctuée de 5 buts et 6 passes décisives en 35 matches toutes compétitions confondues, le natif de Saint-Louis - qui a par ailleurs disputé la CAN en cours d’exercice - attise malgré tout les convoitises. Dans cette optique et d’après nos indiscrétions, Crystal Palace a décidé de passer à l’action pour récupérer l’ailier droit d’1m85, actuellement sous contrat jusqu’en juin 2028. Ainsi, les Eagles ont formulé une première offre au joueur.

Si une contre-proposition a été effectuée dans la foulée, les deux parties continuent de discuter avec l’ambition de trouver un terrain d’entente. Dans le même temps des discussions ont également été engagées entre les deux formations. Passé par Metz, Rennes et plus récemment Watford, Ismaïla Sarr pourrait donc faire son retour en Premier League dans les prochaines semaines. Reste désormais à savoir si toutes les parties parviendront à se mettre d’accord…