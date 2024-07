Mason Greenwood justifie son choix de rejoindre l’OM

C’est désormais officiel. Après une saison en prêt à Getafe et une aventure contrastée du côté de Manchester United, Mason Greenwood a décidé de poser ses valises dans la cité phocéenne. Si cette arrivée n’a pas manqué de susciter la polémique - l’international anglais avait été accusé de tentative de viol et d’agressions physiques sur sa compagne avant de voir les charges abandonnées en raison du retrait de témoins clés et de nouveaux éléments - l’OM n’a de son côté pas hésité à débourser une trentaine de millions d’euros pour s’offrir celui qui a longtemps été considéré comme l’avenir du football mondial. Désormais lié à l’OM jusqu’en juin 2029, le natif de Bradford était d’ailleurs présenté, vendredi, à la presse. S’il n’a logiquement pas échappé aux questions portant sur l’affaire, l’ancien ailier a malgré tout souhaité insister sur son choix de rejoindre le club phocéen.

«Dès que j’ai entendu l’intérêt de l’OM, mon focus était juste sur le club, je n’étais concentré que là-dessus. Le stade est incroyable, les supporters sont incroyables, je pense que tous les joueurs aimeraient jouer ici, c’est une des belles plus ambiances d’Europe, c’est connu aussi en Angleterre», a tout d’abord concédé le numéro 10 olympien avant d’avouer le rôle prégnant de Roberto De Zerbi dans sa décision finale. «L’arrivée du coach est aussi un atout pour le club et j’ai hâte de jouer sous ses ordres. Il m’a parlé de son ambition pour le club, j’ai vu ce qu’il a fait en Premier League avec Brighton et j’espère qu’il pourra répéter ça ici pour mettre le club à la place qu’il mérite, c’est-à-dire dans les hauteurs du tableau».

Critiqué, Greenwood regarde vers l’avenir…

Pour le reste, Greenwood n’a qu’une idée en tête : se focaliser sur le terrain et montrer quotidiennement qu’il mérite cette seconde chance. «Cette saison je vais essayer de bien jouer pour Marseille, au Vélodrome devant des fans fantastiques. J’attendais ça depuis un moment et j’ai hâte de jouer devant ce public. Je suis pour l’instant concentré sur ce que j’ai à faire avec mon club», ajoutait en ce sens l’intéressé, répondant à un éventuel retour en sélection. Et d’ajouter : «en ce qui concerne ma vie professionnelle, j’ai passé la saison dernière à Madrid avec ma compagne et ma famille, on a été très heureux, Getafe est un excellent club et Madrid est une belle ville comme Marseille. Ça se voit que cette ville est extraordinaire, tout comme les infrastructures, le centre d’entraînement, l’équipe, mes coéquipiers. Je me sens déjà chez moi».

Tourné vers l’avenir et déterminé à l’idée de mettre cette affaire de côté pour s’exprimer du mieux possible sur les terrains français, l’ailier d’1m81 s’est enfin projeté sur ce qu’il pouvait apporter au collectif marseillais. «Je suis quelqu’un qui aime s’exprimer sur le terrain de part mes qualités offensives, j’aime aller vers l’avant, je pense que je réussis plutôt bien dans ce domaine, je veux aider l’équipe à faire des résultats que ce soit par la passe ou en marquant». Suffisant pour calmer les nombreuses controverses autour de son arrivée ? Rien est moins sûr mais le message est clair : Mason Greenwood veut désormais parler football. L’OM aussi.