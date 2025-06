OM : un nouveau prétendant s’immisce dans le dossier Aymeric Laporte

Parti du côté de l’Arabie saoudite et du club d’Al-Nassr depuis désormais deux ans, Aymeric Laporte (31 ans) va changer d’air. Sorti de l’effectif sur les derniers matches de la saison, le natif d’Agen est partant à un an de la fin de son contrat avec le club de Riyad. Comme nous vous l’avons dévoilé depuis plusieurs mois, l’Olympique de Marseille qui cible aussi Facundo Medina (Lens) tente de le faire venir.

Les Phocéens qui ont plusieurs atouts dans la manche avec une participation à la prochaine Ligue des Champions et un coach de renom comme Roberto De Zerbi ont les arguments pour attirer l’international espagnol (40 capes, 2 buts). Cependant, le défenseur central est un élément qui dispose encore d’une belle cote sur le marché.

Bilbao veut le faire revenir

Et justement, une autre écurie a la volonté de faire venir Aymeric Laporte. Selon le média basque El Correo, l’Athletic Club espère l’attirer dans ses filets. Il est la priorité du coach Ernesto Valverde et du directeur général Mikel González qui vont le contacter lors des prochains jours. L’objectif serait de l’associer à un autre international espagnol Dani Vivian pour former une charnière de choc pour la prochaine Ligue des Champions.

Bilbao a l’avantage d’être un club cher aux yeux du gaucher puisqu’il a rejoint le club en 2010 en provenance de Bayonne, y a débuté et y a grandi avant d’aller à Manchester City en janvier 2018. Vendu à Al-Nassr pour 27,5M€ il y a deux ans, Aymeric Laporte ne sera pas conservé par Al-Nassr qui attend une offre cet été pour le vendre à un an de la fin de son bail. Le média ajoute que la formation turque de Galatasaray surveille ce dossier où l’Olympique de Marseille dispose désormais d’un sacré rival.