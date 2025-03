L’OM garde le contact avec Aymeric Laporte

Du côté de Marseille, l’ambition est de fournir à Roberto de Zerbi l’équipe la plus compétitive. On l’a vu depuis quelques mois avec les recrutements de Mason Greenwood, Adrien Rabiot ou encore Ismaël Bennacer, le club phocéen emmené par Medhi Benatia ne se fixe aucune limite si ce n’est financière. Si l’homme fort du recrutement marseillais a prouvé qu’il était capable d’être d’une incroyable force de persuasion pour vendre le projet OM à certains joueurs, il n’a pas forcément réussi à tous les coups. Cet hiver notamment, il avait fait d’Aymeric Laporte (Al-Nassr) l’une de ses priorités de recrutement au poste de défenseur central avant finalement de se rabattre sur l’international italien Luiz Felipe, qui était lui aussi arrivé d’Arabie Saoudite et qui faisait lui aussi partie des pistes étudiées par le board marseillais.

Il faut dire que le dossier menant au champion d’Europe 2024 avec l’Espagne n’était pas aisé. Il fallait traiter avec le club saoudien d’Al-Nassr. Et les conditions n’étaient pas toutes réunies pour voir l’ancien défenseur central de Manchester City, qui était plus qu’ouvert au projet marseillais, quitter le Moyen-Orient pour rallier la Canebière. En ce mois de mars, les envies de faire venir Aymeric Laporte à Marseille n’ont pas changé du côté de l’OM selon nos informations.

Un profil qui ferait passer un cap à l’OM, notamment défensivement

Au sein du club olympien, on est convaincu de la formidable plus-value d’un tel joueur, doté d’une solide expérience. Il viendrait stabiliser une défense centrale en chantier depuis quelques mois, ce qui ne serait pas de trop, notamment avec la perspective de l’exigeante et intransigeante Ligue des Champions. S’il va falloir redoubler d’ingéniosité pour boucler l’opération et se mettre d’accord avec le club saoudien, le natif d’Agen est toujours intéressé par l’idée de découvrir la Ligue 1, lui qui n’a évolué qu’en Espagne et en Angleterre en Europe.

Interrogé sur un possible retour en Europe à l’automne dernier lors d’un rassemblement de l’équipe d’Espagne, Laporte avait ouvert la porte à un retour sur le Vieux Continent et avait notamment démenti tout intérêt du Real Madrid à son encontre. Néanmoins, le défenseur de 30 ans, sous contrat avec Al-Nassr jusqu’en juin 2026, est un titulaire indiscutable (24 matches - 4 buts) au sein de la formation de Cristiano Ronaldo. Très apprécié des supporters, qui n’avaient pas hésité à lui manifester son soutien via une banderole après le décès de son père, Aymeric Laporte vient de nouveau de se blesser à l’entraînement après avoir subi une blessure aux ischios au mois de février qui l’avait empêché de disputer 5 rencontres.

L’OM a des arguments à faire-valoir pour convaincre Aymeric Laporte

Quoi qu’il arrive dans les prochaines semaines, l’avenir du joueur, pilier de la Roja malgré son exil en Arabie saoudite, sera bien évidemment scruté de toutes parts, aussi bien en Europe qu’ailleurs. Plusieurs clubs sont intéressés et pourraient passer à l’offensive. Mais les Phocéens, s’ils parviennent à se qualifier en Ligue des Champions auront des arguments à faire-valoir, que ce soit avec la présence d’Adrien Rabiot, de Roberto de Zerbi au sein du club, mais aussi et surtout avec toute la ferveur environnante. Un critère qui peut s’avérer être décisif au moment de prendre une décision.

Mais encore faut-il que l’Olympique de Marseille parvienne à décrocher une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Et il reste à la bande à Amine Gouiri 8 finales à disputer en championnat pour conserver l’actuelle deuxième place au classement de Ligue 1. Cela commencera par un déplacement samedi chez l’une des équipes les plus en difficulté en ce moment, le Stade de Reims, qui n’a plus gagné en championnat depuis le mois de novembre.