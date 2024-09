Aymeric Laporte pense à revenir en Europe

Aymeric Laporte a ouvert la porte à un retour en Europe. Le défenseur central franco-espagnol, qui évolue à Al-Nassr en Arabie saoudite depuis un peu plus d’un an désormais, ne serait pas contre un retour aux sources, proches des siens. « En Arabie Saoudite, je suis loin de mon environnement et de ma famille. C’est une chose à laquelle on a pensé au moment d’y aller et il faudra sûrement réfléchir à l’avenir pour savoir si j’aimerais revenir en Europe ou non » a expliqué le défenseur de 30 ans en conférence de presse.

Passé par l’Athletic Bilbao et Manchester City avant de rejoindre la Saudi Pro League, l’international espagnol (36 sélections, 1 but) garde une très belle cote en Europe grâce à son Euro majuscule, remporté avec l’Espagne, cet été en Allemagne. Pour le moment sous contrat jusqu’en 2026 avec Al-Nassr, Laporte laisse clairement sous-entendre la possibilité d’un retour en Europe.