L’OM a tenté deux énormes coups en Arabie saoudite

L’hiver aurait pu être encore plus agité à Marseille. Si le club phocéen a terminé le mercato en roue libre avec les arrivées successives d’Amine Gouiri, d’Amar Dedic et d’Ismaël Bennacer (en plus de celle de Luiz Felipe, un peu plus tôt), deux autres (anciens) gros noms du football européen auraient pu rejoindre le club. Comme le révèle le journal L’Équipe, Medhi Benatia a d’abord approché Aymeric Laporte.

Des discussions ont eu lieu, le joueur s’est montré réceptif par le discours du Marocain, et aurait même donné son accord pour rejoindre le club. Ce sont finalement des motifs financiers qui ont fait tomber le deal à l’eau… pour cet hiver en tout cas. Car le dossier ne serait pas refermé complètement pour l’été prochain. Enfin, l’autre piste ambitieuse creusée par l’OM a, elle, mené à Kalidou Koulibaly. Benatia aurait eu une discussion avec le Sénégalais, aussi emballé par le projet, mais difficile à libérer d’Al-Hilal actuellement.