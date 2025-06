Algérie : Saïd Benrahma s’explique sur le cas Rayan Cherki

Il y a une semaine, Rayan Cherki a été appelé pour la première fois en équipe de France mettant fin aux spéculations sur une potentielle convocation avec l’Algérie. En conférence de presse, il avait même expliqué ne jamais avoir eu de contact avec les Fennecs. Une version largement contredite par les journalistes algériens qui estiment que Cherki n’est pas honnête.

Après l’entraînement du jour, Said Benrahma, ancien Lyonnais, a été questionné sur le choix de son ami Cherki. Et il a été cash. «Ça y est il n’est pas avec nous, pourquoi vous voulez que je parle de lui. Il est parti avec l’équipe de France. Bonne chance à lui mais nous on se concentre sur l’Algérie fin. Ce n’est pas à moi de dire s’il a démenti ou pas. Si quelqu’un lui a parlé ou pas. Il a dit ce qu’il a dit, fin. Moi je lui ai déjà parlé bien sûr, j’aurais aimé qu’il soit avec nous mais c’est un choix individuel, ça vient de lui. On ne l’a pas forcé, il gère sa carrière comme il veut. Une pression ? Je ne sais pas du tout, il ne m’a rien montré. Il m’a dit qu’il n’était pas décidé donc voilà, c’est un choix individuel, bonne chance à lui. »