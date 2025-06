Santos annonce qu’une équipe disputant le Mondial des Clubs a tenté de recruter Neymar

À 33 ans, Neymar sera libre de tout contrat dans quelques semaines et n’a toujours pas prolongé avec Santos. Le Peixe s’active pour le blinder, mais le numéro 10 prend son temps. Pendant ce temps, le patron de l’équipe pauliste, Marcelo Teixeira, a fait le point sur la situation. À cette occasion, il a confirmé qu’un club a bien essayé de recruter Neymar pour jouer la Coupe du Monde des Clubs organisée aux États-Unis.

«Nous n’avions qu’une seule offre pour que Neymar participe à la Coupe du monde des clubs, et c’était Fluminense. Il (Mario Bittencourt, le président de Fluminense, ndlr) est venu me voir et m’a demandé de parler à Neymar. Les conversations que nous avons sont très ouvertes», a-t-il déclaré dans des propos relayés par Globo, tout en assurant vouloir prolonger l’ancien Parisien.