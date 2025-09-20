Une opération de police cause un mort chez les ultras de Rio

Une opération policière menée ce jeudi à Rio de Janeiro contre des groupes d’ultra a coûté la vie à un suspect et conduit à l’arrestation de deux autres individus. Plus de 70 perquisitions ont été effectuées dans le cadre de cette action baptisée « Pax Stadium », visant des supporters de Flamengo, Vasco da Gama, Botafogo et Fluminense impliqués dans des violences récentes selon l’AFP. Selon les autorités locales, ces individus utilisaient des noms de code sur les réseaux sociaux pour organiser des affrontements ayant déjà provoqué morts et blessés. La police a également saisi des fusils d’assaut et des munitions lors de ces perquisitions, soulignant que ces criminels ne représentent pas les supporters légitimes.

La violence autour du football reste un problème majeur en Amérique du Sud. En effet, la semaine précédente, deux personnes avaient trouvé la mort lors de bagarres entre supporters à Rio, à quelques jours du derby Flamengo-Vasco prévu au Maracanã, considéré comme un match à haut risque. Le gouvernement de l’État de Rio a insisté sur le fait que l’objectif n’est pas de réprimer les supporters, mais de neutraliser des individus utilisant le football comme couverture pour des crimes. Des incidents similaires se sont produits récemment, comme lors de la Copa Sudamericana en août, où un match a été interrompu après des affrontements entre supporters argentins et chiliens.