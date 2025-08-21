Scènes de chaos, 10 blessés et 300 arrestations entre Independiente et Universidad de Chile

Le huitième de finale retour de la Copa Sudamericana entre Independiente et Universidad de Chile, mercredi soir à Buenos Aires, a tourné au chaos. Le match a été interrompu dès la 48ᵉ minute sur le score de 1-1, après que des affrontements violents ont éclaté entre supporters argentins et chiliens. Selon les premiers bilans, dix personnes ont été blessées, dont une gravement, et plus de 300 arrestations ont été effectuées. Les incidents ont commencé lorsque des supporters chiliens ont lancé des projectiles, dont des sièges et une bombe artisanale, sur les tribunes argentines, entraînant des ripostes et des scènes de bagarre généralisées. Des images partagées sur les réseaux sociaux montrent des affrontements à coups de bâtons et de matraques, tandis que la sécurité était, a priori, absente. La Conmebol a justifié l’interruption en évoquant « l’absence de garanties de sécurité » et a annoncé l’annulation du match, renvoyant l’affaire devant ses instances juridiques selon les médias locaux.

Les réactions officielles n’ont pas tardé. Gabriel Boric, président du Chili, a dénoncé sur les réseaux sociaux la violence des supporters et « l’irresponsabilité flagrante de l’organisation », affirmant que la justice devra déterminer les responsables et rappelant que « rien ne justifie un lynchage ». Du côté du club chilien, le dirigeant Daniel Schapira a critiqué l’organisation du match, estimant que le placement des supporters chiliens avait contribué aux débordements. Selon l’ambassadeur du Chili en Argentine, huit Chiliens et un Argentin ont été hospitalisés, dont une personne gravement. Ces événements s’inscrivent dans un contexte déjà tendu en Amérique du Sud, où les violences dans les stades, parfois mortelles, sont un problème récurrent, comme l’avait rappelé le drame survenu en avril lors d’un match de Copa Libertadores au Chili.