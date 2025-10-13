Menu Rechercher
Commenter 15
CM U20

CdM U20 : la France défiera le Maroc en demi-finale

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Le logo de la Fédération française de football @Maxppp

Dans la nuit de dimanche à lundi, la France affrontait la Norvège en quarts de finale de ce Mondial U20, juste après avoir obtenu une qualification presque miracle contre le Japon lors des huitièmes. Et les Bleuets ont fait le job en s’imposant 2-1 face au pays nordique, avec un doublé de Saïmon Bouabré.

La suite après cette publicité

Le milieu offensif formé à Monaco, et libéré au dernier moment par les Saoudiens de Neom, a ainsi ouvert le score puis doublé la mise assez rapidement dans le match (19e, 37e). Si les Norvégiens sont revenus au score à quelques minutes de la fin via Rasmus Holten, les Français n’ont pas tremblé. Ils affronteront le Maroc, tombeur des États-Unis dimanche soir, en demi-finale.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (15)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CM U20
France U20

En savoir plus sur

CM U20 Coupe du Monde U-20
France U20 Flag France
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier