CdM U20 : la France défiera le Maroc en demi-finale

Dans la nuit de dimanche à lundi, la France affrontait la Norvège en quarts de finale de ce Mondial U20, juste après avoir obtenu une qualification presque miracle contre le Japon lors des huitièmes. Et les Bleuets ont fait le job en s’imposant 2-1 face au pays nordique, avec un doublé de Saïmon Bouabré.

Le milieu offensif formé à Monaco, et libéré au dernier moment par les Saoudiens de Neom, a ainsi ouvert le score puis doublé la mise assez rapidement dans le match (19e, 37e). Si les Norvégiens sont revenus au score à quelques minutes de la fin via Rasmus Holten, les Français n’ont pas tremblé. Ils affronteront le Maroc, tombeur des États-Unis dimanche soir, en demi-finale.