Liga MX

Un crack mexicain rêve de jouer au Real Madrid

Gilberto Mora @Maxppp

C’est l’une des sensations de la Coupe du Monde U20, l’un des plus grands talents du football mexicain de ces dernières années : Gilberto Mora. Même la légende Hugo Sánchez ose le comparer à lui-même selon AS. Bien qu’il ne soit pas un numéro 9, ce n’est pas un tueur typique, mais un pur numéro 10. Le crack a inscrit 3 buts et réalisé 2 passes décisives en seulement 4 matchs : Mora est impliqué dans un but toutes les 65 minutes. Et la bonne nouvelle pour les Merengues, c’est qu’il ne rêve que d’un seul club : le grand Real Madrid.

En effet, le joueur de Tijuana ne le cache pas à son entourage. « Il rêve de jouer au Real Madrid, mais il garde les pieds sur terre. Il regarde toujours le football et adore regarder le Real Madrid… J’espère qu’on le verra réussir là-bas », a déclaré Ignacio Ruvalcaba, responsable des équipes de jeunes de Xolos, à ESPN. Malgré la présence d’Arda Güler et de Franco Mastantuono, recruter cette épite de 16 ans pourrait apporter un nouveau souffle à Madrid. Affaire à suivre.

